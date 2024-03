Wszystko stało się za sprawą udziału Małgorzaty Foremniak w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami". To właśnie na planie show poznała Rafała Maseraka. Foremniak była wtedy u szczytu swojej kariery. Z każdej strony przychodziły propozycje filmowe i serialowe. Udział w programie jeszcze bardziej zwiększył jej popularność. Aktorkę i tancerza dzieliło 17 lat różnicy. Ten fakt w żaden sposób nie wpłynął na ich relacje na parkiecie. Wręcz przeciwnie, dogadywali się świetnie. W najnowszym odcinku "Tańca z gwiazdami" juror powrócił do dawnych lat. Więcej zdjęć Maseraka i Foremniak znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak przywołał Małgorzatę Foremniak. Wspomnień czar?

Po świetnym tańcu Anity Sokołowskiej jurorowi przypomniały się występu u boku byłej partnerki. - Energetycznie przypomniało mi się, jak tańczyłem z Małgorzatą Foremniak. Jak ktoś ma talent, to ma talent do wszystkiego - mówił wyraźnie poruszony. Zaskoczenia słowami nie kryli jurorzy i prowadzący Krzysztof Ibisz. Tancerz i aktorka w programie zaszli naprawdę daleko. W każdym odcinku jurorzy przyznawali im wysokie noty. Były momenty, w których nie zważali na kamery i obdarowywali się czułymi pocałunkami. W finale przegrali jedynie z Marcinem Hakielem i Katarzyną Cichopek, których także połączył program. Chwilę po zakończeniu nagrań do tanecznego show w mediach pojawiały się spekulacje na temat kryzysu w związku tancerza i aktorki.

Rafał Maserak i Małgorzata Foremniak. Kto zakończył związek?

Para przez długi czas ukrywała swoją relację. Nawet kiedy już wszyscy o niej wiedzieli, to ani Maserak ani Foremniak nie udzielali wywiadów na temat życia prywatnego. Niedługo po zakończeniu programu między zakochanymi miał pojawić się poważny kryzys. Część osób twierdzi, że to Maserak porzucił aktorkę. Z kolei magazyn "Party" przytoczył wypowiedź osoby ze środowiska Foremniak, która miała wyraźnie inne zdanie. - Ich związek to było naprawdę wielkie zauroczenie. Ale z czasem Małgorzata zrozumiała, że wiele ich jednak dzieli i że ten związek nie ma przyszłości. Po prostu uczucie się wypaliło. To bzdura, że była uzależniona od Maseraka - tłumaczył bliski Foremniak. Aktorka i tancerz do tej pory unikają komentowania swojego związku. ZOBACZ TEŻ: Drama z "Tańcem z Gwiazdami" trwa. Maserak odpowiada Kaczorowskiej: Musi coś przepracować

Taniec z Gwiazdami w Katowicach 'Taniec z Gwiazdami'. Rafał Maserak wspomina Małgorzatę Foremniak. Tym romansem żył cały kraj. Fot. KAPiF.pl