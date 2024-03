"Sanatorium miłości" to niekwestionowany hit TVP, który za każdym razem ściąga przed telewizory rzeszę widzów. W niedzielę 10 marca odbyła się długo wyczekiwana premiera szóstej odsłony randkowego show dla seniorów. Program od samego początku prowadzony jest przez Martę Manowską. Tym razem kuracjusze zawitali w Krynicy-Zdroju. 12. szczęśliwych wybrańców pewnym krokiem wkroczyło do ośrodka, a na twarzy każdego z nich mogliśmy zobaczyć promienne uśmiechy. Czego dowiedzieliśmy się z pierwszego odcinka? W trakcie jednej z szybkich randek padło poważne stwierdzenie.

Zobacz wideo Wielka miłość po "Sanatorium Miłości"! Już tego nie ukrywają

"Sanatorium miłości". Uczestnicy z impetem wkroczyli w pierwszy odcinek. Za nimi szybkie randki

Początkowo wszyscy powoli zjeżdżali się na miejsce. Panowie poznawali panów, a panie, panie. Dopiero później wszyscy spotkali się razem, aż w końcu dołączyła do nich prowadząca i odbył się długo wyczekiwany speed dating, czyli tzw. szybkie randki. Każdy z uczestników miał około pięciu minut na zapoznanie się, a także zrobienie jak najlepszego wrażenia. Seniorzy fenomenalnie się bawili, a widzowie pieli z zachwytu. "Piękne te randki, ta miłość, uwielbiam słuchać historii starszych ludzi" - napisała jedna z internautek na Instagramie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Na jednej randek padło "Kocham cię"!

Nie obyło się też bez poważnych deklaracji. W trakcie szybkiej randki Marii i Stanisława padło "kocham cię". Uczestniczka powiedziała to mężczyźnie po szwedzku. - Ja byłam w Szwecji sześć lat - ujawniła. - To powiedz coś po szwedzku, np., że kochasz mnie - rzucił. Jak poprosił, tak też się stało. Co prawda, cała sytuacja odbyła się w żartach, ale kto wie. Być może wraz z upływem czasu między tą dwójką naprawdę narodzi się prawdziwe uczucie. - Ja jestem w ogóle zauroczona tobą! Jakieś objawienie - wyznała Maria, a na twarzy Stanisława zagościł promienny uśmiech. Wygląda na to, że mężczyzna naprawdę przypadł seniorce do gustu. - Ale fajny facet, jezu - przyznała jeszcze przed kamerami. Następnie przyszła pora na oddawanie głosów, aż w końcu seniorzy zostali podzieleni i udali się do swoich pokoi, na pogaduchy. Jesteście ciekawi, co wydarzy się w następnym odcinku? Przypominamy, że premierowe epizody programu "Sanatorium miłości" emitowane są w niedzielę o godzinie 21:20, na antenie TVP 1.