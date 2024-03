Cha-chę rodem z filmu "Barbie" zaprezentował w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" duet Kaźmierska-Hakiel. Para otrzymała wiele komplementów od jurorów. "Takiej cha-chy świat nie widział" - wybrzmiało na antenie Polsatu. Nie tylko taniec wywołał niemałe wrażenie, ale i wygląd Marcina Hakiela. Zobaczcie, jak tancerz prezentował się w drugim odcinku.

Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska jako Ken i Barbie. Tancerz znów w długich włosach

- Margot jak żywa - rzuciła Ewa Kasprzyk, komentując wystąp Kaźmierskiej. - Ty na pewno uczysz nas, że nieważne, żeby wygrywać, ale żeby grać, uczysz nad podejścia, że się wygrywa samą jakoscią grania. Wiedząc, z czym się zmagasz, włożyłaś tyle energii - dodał Tomasz Wygoda. Iwona Pavlović również nie mogła powstrzymać się od komentarza. - Nie bądź taka skromna, uwaga Dagmarko, był postęp - zaznaczyła, odnosząc się do słów "królowej życia", która mówiła, że "znów dostanie dwa punkty". Warto dodać, że Kaźmierska nie może wykonywać wszystkich ruchów ze względu na problemy z kolanem. Finalnie duet uzyskał następujące noty: szóstkę od Maseraka, dziewiątkę od Kasprzyk, trójkę od Czarnej Mamby oraz piątkę od Wygody. Warto poświęcić ponadto uwagę Marcinowi Hakielowi. Tancerz nie tylko przygotował Kaźmierską do kolejnego występu na parkiecie, ale i zaskoczył swoim wyglądem. Został przebrany za Kena, w związku z czym założył blond perukę. Zaznaczmy, że Hakiel na co dzień ma krótko zgolone włosy, więc taka fryzura była dla niektórych niemałym szokiem.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel na parkiecie

Marcin Hakiel o partnerowaniu Dagmarze Kaźmierskiej. Stoi za nią murem?

Wielu internautów wytyka Kaźmierskiej kryminalną przeszłość. Nie jest tajemnicą, że uczestniczka "Tańca z gwiazdami" miała problemy z prawem. O tym wspominają niektórzy użytkownicy Instagrama pod postami Hakiela, który ostatnio postanowił stanąć w obronie koleżanki. "Mam prośbę o nieobrażanie się (nawzajem - red.) na moim profilu. Jak komuś nie odpowiadają moje treści, to żegnam. Każdy z nas ma swoją przeszłość, polecam przeprowadzić rachunek sumienia, zanim zacznie się obrzucać błotem bliźniego" - napisał stanowczo pod postem. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Marcin Hakiel, Dagmara Kaźmierska