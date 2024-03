"Taniec z gwiazdami" w najnowszej odsłonie wywołuje ogromny szum w sieci. To nie tylko za sprawą uczestników, ale i nowego jury, które tworzą obecnie Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Jan Wygoda. Ci ocenili wszystkie występy w drugim odcinku programu. Kto wypadł najsłabiej i pożegnał się z taneczną przygodą?

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorwska nie zasiadła w jury TzG. Dlaczego?

"Taniec z gwiazdami". W drugim odcinku nastąpił czas pożegnania dla tego duetu

Ostatni odcinek upłynął przy muzyce z wielu znanych filmów. Nie zabrakło ścieżki z "Barbie" czy "50 twarzy Grey'a". Zobaczyliśmy cha-chę, walca wiedeńskiego, a także jive'a. Parą, która zdobyła cztery dziesiątki, był duet Szczepaniak-Janicka. Tango w ich wykonaniu skradło serca wszystkich jurorów. - Pokazaliście, że możecie to całkowicie rozwinąć (...) Piękny był cały czas kontakt wzrokowy, tu była miłość i romans - skomentował Wygoda. - Ja po prostu wiem, że to było doskonałe - oceniła najsurowsza postać w jury, czyli Iwona Pavlović. Wspomniana para oczywiście dostała się do trzeciego odcinka show. Świetnie poradzili sobie także Maffashion i Michał Danilczuk, którzy otrzymali od jurorów 37 punktów. Kto natomiast nie miał szczęścia? W drugim odcinku pożegnaliśmy Adama Kszczota i Kasię Vu Manh, którzy zatańczyli quick stepa i uzyskali najmniej głosów. Zdjęcia z odcinka znajdziecie w galerii na górze strony.

Adam Kszczot i Kasia Vu Manh odpadają KAPiF.pl

"Taniec z gwiazdami". Marcin Bosak miał wziąć udział w show

Znany aktor otrzymał swego czasu propozycję udziału w tanecznym show. Krążyły pogłoski, że to z powodu wyższej gaży Julii Wieniawy Bosak odrzucił tę ofertę. Jak było naprawdę? - Ja życzę, aby Julia Wieniawa miała nawet cztery razy większą gażę ode mnie. To jest rynek, który reguluje to, ile kto zarabia. Prawda jest taka, że program "Taniec z gwiazdami", w którym brałem udział, akurat został przerwany przez pandemię, a w momencie kiedy ja miałem jakiś czas - kontrakt obowiązywał - a w momencie, w którym skończyła się pandemia, ja już miałem inne zobowiązania zawodowe i po prostu nie miałem czasu, żeby brać udział dalej w tym programie i sprawa się zakończyła sama. A o zarobkach ani Julii Wieniawy, ani nikogo nie mam najmniejszego pojęcia, ponieważ są to informacje chronione, nawet bardzo chronione, więc wiadomo, że atrakcyjnie w charakterze plotki mogło to funkcjonować - wyznał aktor w rozmowie z nami. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Marcin Bosak o Wieniawie KAPiF.pl