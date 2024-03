"Gogglebox" to niekwestionowany hit, który od lat pojawia się na antenie TTV. Format polega na oglądaniu przez uczestników seriali i programów telewizyjnych, a następnie komentowaniu poszczególnych scen. Widzowie wprost pokochali show, za dużą dawkę śmiechu i pozytywnych emocji. Nie da się ukryć, że przez lata emisji "Gogglebox" przyczynił się do zdobycia dużej popularności przez niektórych bohaterów. Mowa m.in. o Agnieszce Kotońskiej, która śmiało zasługuje na miano prawdziwej gwiazdy programu. Kobieta przeszła sporą metamorfozę od początku show. Znacznie schudła, a także zmieniła styl ubierania się czy fryzurę. Czyżby w jej życiu przyszła pora na kolejne zmiany? W tych włosach możecie mieć problem, by ją rozpoznać.

"Gogglebox". Agnieszka Kotońska w nowej fryzurze. Nie poznacie jej

Agnieszka Kotońska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi 334 tys. obserwujących. Celebrytka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i ochoczo dzieli się nowinkami. Właśnie zaprezentowała się w odmienionym wydaniu. Teraz możemy podziwiać ją w krótkim blondzie. Jak się okazało, nie jest to jednak zmiana wprowadzona na stałe. Gwiazda TTV postanowiła zapozować w peruce. "Oczywiście, zmiana koloru włosów może być częścią wyrażania siebie i cieszenia się życiem! Dla odmiany dziś przymierzyłam perukę. Krótkie włosy są mega, ale chyba nie dla mnie" - napisała pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Gogglebox". Agnieszka Kotońska zaskoczyła fanów. Tak wygląda w krótkich włosach. "Dziesięć lat młodziej"

Opublikowane zdjęcie nie obyło się bez echa w sieci. W sekcji z komentarzami niemalże od razu pojawiła się masa reakcji. Internauci nie czekali długo i zasypali celebrytkę toną komplementów. Posypały się same miłe słowa. "Ja uważam, że sztos!" - napisała jedna z internautek. "Lubię cię w długich, ale wyglądasz mega w takich krótkich" - stwierdziła następna. "Dziesięć lat młodziej" - napisała jeszcze jedna. A wy co o tym sądzicie? Jak wam się podoba Agnieszka Kotońska w takim wydaniu?