Niedawno rozpoczęła się nowa edycja programu "Mam talent!". Show jest emitowane w TVN-ie od piętnastu sezonów. Przez wiele lat w formacie zaszły pewne zmiany. Widzowie mogą zobaczyć nowych jurorów. Na fotelu niezmiennie zasiada Agnieszka Chylińska. Obok niej znaleźli się: Marcin Prokop, który wcześniej był prowadzącym show, oraz Julia Wieniawa. Sezon dopiero się zaczął, jednak nie obyło się bez afer. Ostatni odcinek nie przebiegł bez awarii. Fani nie mogli go oglądać. Co się stało?

"Mam talent!". W programie pojawiły się problemy techniczne. To nie uszło uwadze widzów

Ostatnia emisja programu "Mam talent!" przebiegała bezproblemowo. Aż do czasu. Fani produkcji nagle zauważyli, że pojawiła się pewna awaria. W show nagle zabrakło dźwięku! Widzowie od razu napisali o tym na oficjalnej facebookowej stronie formatu. Pojawiły się również komentarze na Instagramie. Setki fanów wyraziło swoje oburzenie. "Nie mam głosu na TVN, na wszystkich innych kanałach jest głos", "Pewnie byłoby ok, tylko dlaczego nie ma głosu? Porażka", "Od dłuższego czasu nie ma głosu", "Naprawcie głos" - czytamy w mediach społecznościowych. TVN pospieszył z wyjaśnieniami. Pojawił się wpis, który mówił o awarii nadawcy telewizji naziemnej. Nie zabrakło przeprosin. Fani nie byli jednak usatysfakcjonowani. Podkreślili, że tego typu oświadczenie powinno zostać opublikowane od razu. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Mam talent!". Jak radzi sobie Julia Wieniawa? Gwiazda zaliczyła debiut w roli jurorki

Julia Wieniawa zaliczyła swój debiut w "Mam talent!". Gwiazda nie ukrywała, że nowe zadanie było dla niej prawdziwym wyjściem poza strefę komfortu. Występując jako jurorka, spełniła również swoje marzenie. Co na to widzowie show? Byli podzieleni. "Niestety bardzo brakuje Małgosi, Julia nie pasuje tutaj i bardzo psuje program, a szkoda", "Jej wypowiedzi są tak sztuczne, że nie można jej uwierzyć, sorry..." - pisali niektórzy. "Świetna energia, super sprawdzasz się jako juror, fajnie komentujesz, gratulacje", "Super jurorka, to mój numer jeden" - twierdzili pozostali komentujący w mediach społecznościowych. Szczegóły na temat oceny umiejętności jurorskich Wieniawy znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Mam talent!". 17-letni uczestnik z Norwegii skradł serce Julii Wieniawy. "Chyba się zakochałam"

