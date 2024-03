Niedawno rozpoczął się nowy sezon programu "The Voice Kids". To kolejna okazja dla młodych uczestników do zrobienia wielkiej kariery i zyskania popularności. Nie da się ukryć, że w tej edycji nie obyło się bez zmian. Zniknął Dawid Kwiatkowski. Artysta już wcześniej przyznał, że będzie bardzo tęsknił za muzycznym show. Jego miejsce zastąpiła Natasza Urbańska. Jej drużyna cały czas się powiększa. Ostatnio do teamu dołączyła ośmioletnia Anastazja. Co na to fani? Nie byli zachwyceni.

"The Voice Kids". Fani skrytykowali Nataszę Urbańską. Poszło o jedną z młodszych uczestniczek

W szóstym odcinku najnowszej edycji "The Voice Kids" jedną z uczestniczek była Anastazja. Dziewczynka zachwyciła swoim melodyjnym głosem. Jak się okazało, bohaterka programu ma zaledwie osiem lat. Tak się złożyło, że trafiła do drużyny Nataszy Urbańskiej. Fani od razu zabrali głos w mediach społecznościowych. Oberwało się nie tylko jurorce, ale również producentom. Widzowie twierdzą, że tak małe dzieci nie powinny konkurować w muzycznym show z dużo starszymi uczestnikami. "Jest mega urocza, fajna dziewczynka, ale jest jeszcze malutka w porównaniu do innych uczestników... przedział wiekowy jest za duży moim zdaniem", "Nie wyobrażam sobie tej dziewczynki w bitwie np. z 14-latkiem", "To jest jakiś nieśmieszny żart. Każde ośmioletnie dziecko by tak zaśpiewało" - czytamy na profilu "The Voice" na Instagramie. Choć pojawiło się dużo głosów, że Anastazja pasuje do programu, te negatywne były przeważające. Zdaniem niektórych, to jurorka popełniła błąd. Zgadzacie się z decyzją Nataszy Urbańskiej? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"The Voice Kids". Jak radzi sobie Natasza Urbańska? Fani ocenili jej debiut w programie

Natasza Urbańska zaliczyła debiut w programie "The Voice Kids". Fani od razu ocenili jej umiejętności, jako jurorki muzycznego show. Widzowie zauważyli, że gwiazda zrobiła wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Wyróżniła się ogromną charyzmą. Znalazły się jednak osoby, które już na początku zatęskniły za Dawidem Kwiatkowkim. "Natasza tylko siebie chce pokazać. (...) Pajacuje, błaznuje i to strasznie irytuje. Można pożartować, ale po co te szpagaty, tańce?", "Przez Nataszę nie oglądam tego programu. Bardzo irytująca", "Dawid lepszy niż Natasza" - pisali fani w sieci. Więcej opinii na temat jurorki znajdziecie TUTAJ.