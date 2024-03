"Mam talent!" to jeden z niekwestionowanych hitów TVN-u. Format polega na wyławianiu nowych talentów. Niemal w każdej edycji pojawiają się zaskakujący uczestnicy. Najnowsza odsłona została nieco odświeżona. W jury zasiadają: Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agnieszka Chylińska. Jeden z występów zrobił szczególne wrażenie na ostatniej jurorce. Piosenkarka nie mogła powstrzymać emocji, gdy zobaczyła na scenie nastoletniego chłopca śpiewającego piosenkę dla mamy. Polały się łzy.

"Mam talent!". Nastolatek totalnie zaskoczył jurorów

W najnowszym odcinku wystąpił 14-letni Bartek z Płocka, który na co dzień uczy się w szkole zawodowej o profilu mechanicznym, jednak jego największą pasją jest muzyka, a konkretnie rap. Chłopak już na samym wstępnie oświadczył, że zgłosił się do programu, by pokazać tym, którzy w niego nie wierzyli, że można chcieć biec w pogoni za marzeniami. - Czuje się doskonale, zestresowany, ale jest w porządku - powiedział, wchodząc na scenę. Rozmawiając z jurorami wyznał, że piosenkę, którą zaśpiewa, dedykuje mamie, która zawsze przy nim była i wspierała niezależnie od sytuacji. Zarówno po występie, jak i w trakcie, jurorzy nie kryli poruszenia. Marcin Prokop pochwalił chłopaka za wrażliwość, którą w sobie ma. - Na zewnątrz jestem jak kamień, ale w środku jestem jak kwiatek, który się rozsypuje - zadeklarował uczestnik. - Pięknie to powiedziałeś - usłyszał w odpowiedzi od prezentera. - Jesteś na idealnej drodze do tego, by stać się wielkim artystą. Piękny tekst i chciałam powiedzieć, że twoja mama musi być teraz z ciebie naprawdę bardzo, bardzo dumna i takiego syna, to każda matka by chciała - stwierdziła Julia Wieniawa. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Mam talent!". Agnieszka Chylińska nie potrafiła powstrzymać łez. "Jesteś genialny"

Agnieszka Chylińska nawet nie próbowała kryć się z emocjami. Łzy same napływały jej do oczu i potrzebowała kilku chwil, by ochłonąć, a następnie powiedzieć coś o występie Bartka.

Wiesz, co myślę, że ja też bym chciała tak zaśpiewać mojej mamie, wiesz

- wyznała ze łzami w oczach, po czym wstała i z impetem wcisnęła złoty przycisk. Tym samym zagwarantowała chłopakowi pewne miejsce w półfinale. - Jesteś genialny, wiesz, rozwaliłeś mnie. Wszystkiego dobrego ci życzę. (...) Dziękuję ci bardzo. Zaje***ty jesteś - powiedziała, przytulając Bartka. Nastolatek opuszczał scenę z łezką w oku i promiennym uśmiechem na twarzy. Bez wątpienia był to jeden z najbardziej wzruszających występów w historii programu.