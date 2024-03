Ruszyła nowa edycja "Tańca z gwiazdami" z najsilniejszym od lat składem uczestników. Przed nami drugi odcinek, w którym planowo powinna zaprezentować się m.in. Roksana Węgiel. Niedawno za sprawą doniesień "Faktu" do sieci przedostały się wieści o chorobie piosenkarki. Węgiel miała się rozchorować i w efekcie nie pojawić na próbach do kolejnego wystąpienia. 19-latka wrzuciła na Instagram relację, w której informuje o stanie zdrowia.

"Taniec z gwiazdami". Roksana Węgiel komentuje niepokojące doniesienia. Jest pod kroplówką

"Nie zawsze jest kolorowo" - zaczęła Roksana Węgiel. Piosenkarka przyznała, że choć całkowicie się rozchorowała, to ma nadzieję całkowicie wyzdrowieć do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Poprosiła fanów o trzymanie kciuków za jej stan zdrowia. "Rozłożyło mnie totalnie... W niedzielę kolejny odcinek tańca, więc trzeba szybko działać z kuracją. Jeśli dałam sobie zaaplikować kroplówkę, to domyślcie się sami, jak było. Trzymajcie kciuki, żebym do niedzieli odzyskała siły. Dbajcie o siebie" - czytamy. Przypominamy, że drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" będzie transmitowany w Polsacie w niedzielę 10 marca o godzinie 20.00.

"Taniec z gwiazdami". Za nami pierwszy odcinek nowej edycji. Jak poradziła sobie Roksana Węgiel?

Pierwszym tańcem Roksany Węgiel i jej tanecznego partnera Michała Kassina była cha-cha, uznawana przez ekspertów za jeden z prostszych tańców towarzyskich. Para łącznie zdobyła 29 punktów. Jak wystąpienie pary oceniła najbardziej wymagająca jurorka, Iwona Pavlović? Choć ogólnie wypowiedziała się dość pozytywie, to znalazła słaby punkt, nad którym zaleciła Roksanie pracować. - Wszystko było tak piękne, ale troszeczkę takie Barbie... Powiem ci i to weź do siebie. (...) Na razie jest pięknie, ale trochę oschło - oceniła "czarna mamba". W pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" najlepiej proadzili sobie Anita Sokołowska i Aleksander Mackiewicz, zdobywając 32 punktów. Z programu nie odpadła żadna para, dlatego już wkrótce znów będziemy mogli oglądać wszystkie gwiazdy w akcji. Czekacie na drugi odcinek tanecznego show Polsatu?

