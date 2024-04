5 marca 2024 roku minęło 18 lat od premiery kultowego serialu TVP "Ranczo". Produkcja doczekała się aż dziesięciu sezonów, a do obsady zaangażowano największe polskie gwiazdy, w tym m.in. Ilonę Ostrowską, Pawła Królikowskiego, Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Leona Niemczyka, Franciszka Pieczkę, Dorotę Chotecką, Piotra Pręgowskiego i Elżbietę Romanowską. Ostatni odcinek serialu wyemitowano 26 listopada 2016 roku i obejrzało go aż sześć milionów widzów. Główną bohaterką "Rancza" jest Amerykanka polskiego pochodzenia Lucy Wilska (Ilona Ostrowska), która odziedziczyła po swojej babci dworek w miejscowości Wilkowyje. Lucy najpierw planowała sprzedać posiadłość i dlatego przyleciała do Polski. Ostatecznie zauroczona tym niezwykłym miejscem zdecydowała, że zamieszka w Polsce na stałe. Grana przez Ostrowską postać urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce była ostatni raz w wieku dziesięciu lat, więc wypowiada się ze specyficznym amerykańskim akcentem. Ostrowska naśladując kłopoty językowe Lucy, poradziła sobie wyśmienicie. W jednym z wywiadów zdradziła, jak przygotowywała się do roli. Możecie się zaskoczyć, z czyjej pomocy korzystała.

"Ranczo". Tak Ilona Ostrowska uczyła się amerykańskiego akcentu. "Nagrywałam ją na dyktafon"

Ilona Ostrowska pojawiła się w jednym z odcinków talk-show Kuby Wojewódzkiego i opowiedziała o swojej roli w serialu "Ranczo". Aktorka przyznała, że opanowanie charakterystycznego akcentu zajęło jej zaledwie miesiąc, a nauka polegała głównie na przysłuchiwaniu się, jak mówią inni. Ostrowska miała wyjątkową nauczycielkę. Spotykała się z Marią Prokop, żoną Marcina Prokopa, która z uwagi na decyzje rodziców o emigracji wiele lat mieszkała w Chicago. W USA skończyła także studia. Maria Prażuch-Prokop wróciła do Polski w 2003 roku. Co ciekawe, jeszcze w tym samym roku spotkała swojego przyszłego męża. Ostrowska czerpała, ile mogła z tej znajomości i dokładnie przysłuchiwała się sposobie mówienia partnerki Prokopa.

Ja ją nagrywałam na dyktafon, spotykałam się z nią i dużo od niej złapałam. Takiego wysokiego mówienia - wyznała Ostrowska, dając próbkę charakterystycznego akcentu.

Dworek Lucy z 'Rancza' SquickVOD / YouTube - screenshot

"Ranczo". Dworek Lucy pojawił się w innej kultowej produkcji

Gdzie powstawała kultowa produkcja TVP? Serial "Ranczo" kręcono głównie we wsi Jeruzal, w województwie mazowieckim. Dworek Lucy znajdował się natomiast w miejscowości Sokule, oddalonej 130 kilometrów od głównej lokacji. Budynek powstał w pierwszej połowie XVIII wieku i często zmieniał właścicieli. Obecnie jest własnością prywatną i niestety nie ma możliwości zwiedzania dworku. To właśnie w tej posiadłości kręcono także "Noce i dnie". Właśnie na terenie tego dworku Barbara Niechcic przeżywała miłosne rozterki. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce.

Bartłomiej Kasprzykowski i Ilona Ostrowska w serialu 'Ranczo'. Fot. 'Ranczo' TVP VOD