4 marca został wyemitowany pierwszy odcinek nowego sezonu programu "Love Island". To już dziewiąta odsłona lubianego przez widzów formatu. W roli prowadzącej po raz kolejny możemy oglądać Karolinę Gilon. O celebrytce od jakiegoś czasu jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą jej związku z Mateuszem Świerczyńskim, uczestnikiem siódmej edycji "Love Island". Gilon przez jakiś czas ukrywała swoją relację, jednak niedawno potwierdziła plotki. - Skupiamy się na sobie. Sami jesteśmy zaskoczeni, że się w sobie zakochaliśmy. Jesteśmy w szoku - mówiła Pudelkowi. Czy uczestnicy także mają szanse na zbudowanie związku w programie? Podczas ostatniego odcinka dużo się działo. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Love Island". Karolina Gilon zaskoczyła w najnowszym odcinku. Poprosiła tajemniczego Arka o wybranie pary

Atmosfera w programie "Love Island" robi się coraz gęstsza. Podczas ostatniego odcinka Rafał zaczął zbliżać się do Patrycji. Zaproponował jej także pocałunek, jednak odmówiła. Oliwia zaczęła odczuwać większy dystans ze strony Daniela. Uczestniczka przyznała, że ma wątpliwości co do jednej koleżanki, Emi. - Ja jej nie ufam w ogóle - mówiła. Rozterki dotknęły także Zuzę, która zaczęła tracić nadzieję na znalezienie miłości w programie. - To, co ma być, to będzie - mówiła. Na tym jednak nie koniec emocji. W willi pojawiła się Karolina Gilon, która zapowiedziała przeparowanie uczestników. Wcześniej Oliwia połączyła się z Danielem, Zuza z Rafałem, Patrycja z Jarkiem, Daria z Adrianem oraz Emilia z Danem. Podczas przeparowania doszło do nagłego zwrotu akcji. Karolina Gilon zapowiedziała, że jako pierwszy wybierać będzie Arek. Wszyscy byli zszokowani, ponieważ do tej pory nie było wśród nich uczestnika o takim imieniu. - Arek? Nie ma Arka - mówili. Wkrótce jednak wyłonił się zza rogu. Nowy uczestnik dołączył do grupy i dokonał wyboru. - Zrobiła na mnie ta dziewczyna największe wrażenie, bo jest najładniejsza (...) Wybieram Zuzę – powiedział. Myślicie, że nowy uczestnik namiesza?

"Love Island". Uczestnik podpadł Karolinie Gilon? Powiedział, że nie gustuje w tatuażach

W poprzednich odcinkach programu "Love Island" również nie brakowało emocji. Panowie opowiadali o tym, jakie cechy najbardziej podobają im się u kobiet. Adrian opowiedział o tym, że nie gustuje w tatuażach. Skóra pokryta tuszem zupełnie mu się nie podoba. Uczestnik nie krył zdziwienia, gdy do pomieszczenia weszła Karolina Gilon, która jest zwolenniczką tatuaży. Jak zareagowała na jego słowa? Prowadząca stwierdziła, że tatuaże na ciele o niczym nie świadczą. Później jednak zaczęła się śmiać i atmosfera w willi była bardzo dobra. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Patrycja to sobowtórka znanej aktorki? "Mega podobna"

