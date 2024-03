"M jak miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, który wciąż utrzymuje się na antenie TVP. Z kolei Kacper Kuszewski przez lata był niejako twarzą produkcji i głową rodziny Mostowiaków. Po latach współpracy, a dokładnie w 2018 roku, aktor postanowił rozstać się z rolą Marka Mostowiaka i poszukać innych wyzwań. Widzowie mogli podziwiać jego niebywały talent w jednej z edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie pokonał pozostałych uczestników i zdobył "Złotą Twarz". Niedawno Kuszewski znów został zapytany o powrót do "M jak miłość". Dziennikarkę z pewnością zaskoczyła odpowiedź. Więcej zdjęć Kuszewskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

"M jak miłość". Kacper Kuszewski o powrocie do serialu. "Będę sędziwym staruszkiem"

Jedna z reporterek portalu ShowNews.pl postanowiła zapytać aktora o potencjalny powrót na plan "M jak miłość". Kuszewski wydaje się być zmęczony ciągłymi pytaniami o "Emkę". Dziennikarce udzielił jasnej i konkretnej odpowiedzi. - Zastanawiam się, czy jak będę sędziwym staruszkiem, takim po osiemdziesiątce, to ciągle dziennikarze będą zadawać mi to pytanie? Nie - stwierdził stanowczo. Wygląda na to, że widzowie muszą pogodzić się z tym, że już nigdy nie zobaczą Kuszewskiego w swoim ulubionym serialu.

"M jak miłość". Kacper Kuszewski o rozczarowujących zarobkach na planie. Niegodne gwiazdy?

Zaraz po odejściu z produkcji aktor został zaproszony do podcastu "Wykolejeni", w którym przyznał się, ile naprawdę zarabiał jako Marek Mostowiak. - Ja pod koniec mojego bycia w "M jak miłość" miewałem np. jeden lub dwa dni zdjęciowe w miesiącu. Moja stawka to nie było trzy tysiące złotych, to było trochę mniej. Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? Pięć tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty - tłumaczył. Uważacie, że Kuszewski słusznie postąpił, rezygnując z "M jak miłość"? ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Pieczyńska od lat jest w świetnej formie. Znalazła ćwiczenia, które są także dobre dla jej zdrowia

Kacper Kuszewski jako Marek Mostowiak Kacper Kuszewski zmienił decyzję o powrocie do 'M jak Miłość'? Zaskoczył dziennikarkę. Fot. KAPiF.pl