"Magia nagości" to kontrowersyjny format, który pokochali widzowie w wielu krajach. Program pokazuje swoich uczestników w nietypowy sposób. W każdym odcinku występuje jedna osoba, która szuka idealnej osoby na randkę lub dłuższą relację. Do wyboru ma aż sześcioro kandydatek bądź kandydatów. Jak można się domyślić, na samym końcu idzie na randkę z tym bohaterem, który najbardziej jej się spodobał. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że uczestnicy prezentują się w programie... bez ubrań. Tego typu forma jest niezwykle zaskakująca. Jeden z bohaterów "Magii nagości" postanowił zdradzić, jak wyglądają kulisy produkcji.

"Magia nagości". Uczestnik zdradził szczegóły produkcji. Ile zarobił w telewizyjnym show?

Pewien tiktoker z Kalifornii wystąpił w programie "Magia nagości". Jego przygoda z formatem zaczęła się dość nietypowo. Conzo znalazł ogłoszenie o castingu, a dopiero później okazało się, jak dokładnie wygląda randkowe show. Pomimo tego, mężczyzna stwierdził, że to idealna okazja do znalezienia miłości. Na swoim profilu na TikToku zdradził, jak show wygląda "od kuchni". Okazało się, że uczestnicy mogą liczyć na zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie nagrywek do odcinków. Conzo dodał, że w większości przypadków nie ma problemu ze wstydem, bo, jak sam twierdzi, "wszyscy mamy to samo". Tioktoker poruszył również kwestię zarobków. Wyszło na jaw, że uczestnicy nie otrzymują pieniędzy za udział w "Magii nagości". Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Magia nagości". Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie chciał programu w Polsce

Program "Magia nagości" doczekał się nawet polskiej wersji. Tego typu format nie przypadł do gustu szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co więcej, nałożona została kara na nadawcę w wysokości 40 tysięcy złotych. "Ten format jest prezentowany we wszystkich krajach Europy, a tylko u nas jest problemem" - wyznał wówczas prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski. Właściciele spółki mieli w planach odwoływać się od wszelkich nałożonych kar. Szczegóły batalii "Magii nagości" z KRRiT znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Uczestnik "Magii nagości" dokonał wyboru i... zaniemówił. Publiczność wybuchła śmiechem