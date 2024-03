Nowa edycja "Tańca z gwiazdami", zgodnie z zapowiedziami, przywraca tytułowe "gwiazdy". Skład uczestników jest niewątpliwie najsilniejszy od lat. Za nami już pierwszy odcinek show, w którym zaprezentowała się m.in. Roksana Węgiel. 19-letnia wokalistka tańczy u boku Michała Kassina, a ich pierwszy występ zachwycił widownię. Od jury dostali całkiem sporą - jak na pierwszy odcinek - liczbę 29 punktów. Jak się jednak okazuje, Węgiel może mieć niemałe kłopoty z przygotowaniem kolejnego wystąpienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Golec szczerze o Roksanie Węgiel. Zaskakujące słowa

"Taniec z gwiazdami". Drugi odcinek z Roksaną Węgiel pod znakiem zapytania? Są problemy

Jak donosi portal Fakt.pl, Roksana Węgiel zmaga się z przeziębieniem. Brukowiec donosi, że wokalistka nie pojawiła się na próbach do drugiego odcinka. Już po warszawskim koncercie 6 marca miała poinformować fanów, że nie czuje się w pełni sił. "Teraz wszyscy zastanawiają się, czy piosenkarka da radę wystąpić w drugim odcinku tanecznego show" - czytamy na stronie portalu.

"Taniec z gwiazdami". Z kim tańczy Roksana Węgiel? Michał Kassin ma na koncie wiele sukcesów

Roksana Węgiel tańczy w parze Michałem Kassinem, który w "Tańcu z gwiazdami" zalicza swój debiut. Młody tancerz może pochwalić się najwyższą, międzynarodową klasą S - Kassin jest zwycięzcą otwartych Mistrzostw Polski i reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w Gruzji w 2018 roku w tańcach latynoamerykańskich. Był również uczestnikiem Blackpool Dance Festival w Anglii, który uchodzi za największy festiwal tańca towarzyskiego na świecie. Piosenkarka niewątpliwie jest w eksperckich rękach.

Roksana Węgiel Fot. KAPiF.pl

Pierwszym tańcem pary była cha-cha, uznawana przez ekspertów za jeden z prostszych tańców towarzyskich. Jak wystąpienie pary oceniła najbardziej wymagająca jurorka, Iwona Pavlović? Choć ogólnie wypowiedziała się dość pozytywie, to znalazła słaby punkt, nad którym zaleciła Roksanie pracować. - Wszystko było tak piękne, ale troszeczkę takie Barbie... Powiem ci i to weź do siebie. (...) Na razie jest pięknie, ale trochę oschło - oceniła "czarna mamba". Czekacie na drugi odcinek "Tańca z gwiazdami"?