'Ranczo'. Dworek Lucy zachwycał. Budynek pojawił się w innej kultowej produkcji

"Ranczo" to jedna z kultowych polskich produkcji, która cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. 26 listopada 2016 roku wyemitowano ostatni odcinek serialu. Obejrzało go aż sześć milionów widzów. "Ranczo" zyskuje obecnie drugiej życie, odkąd pojawiło się na Netfliksie i jest oglądane przez kolejne pokolenia. Osią fabuły serialu jest historia Lucy (Ilona Ostrowska), która przeprowadza się z Nowego Jorku do dworku odziedziczonego po babce, który znajduje się w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Budynek początkowo jest w opłakanym stanie, ale dzięki pomocy ekipy budowlanej Andrzeja Więcławskiego (Grzegorz Wons) przechodzi spektakularną metamorfozę. Wiemy, gdzie znajduje się budynek, w którym mieszkała bohaterka. To jedna z kultowych serialowych lokalizacji.

"Ranczo". To tutaj znajduje się dworek Lucy. Kręcono tu także inną, kultową produkcję

Serial "Ranczo" kręcono głównie w miejscowości Jeruzal, wsi położonej w województwie mazowieckim. Jak się okazuje, lokalizacja dworku, gdzie zamieszkała serialowa Lucy znajduje się w miejscowości Sokule, oddalonej 130 kilometrów od Jeruzala. Dwór otoczony pięknym sadem i ogrodem wybudowano w pierwszej połowie XVIII wieku. Co ciekawe, wcześniej kręcono w nim "Noce i dnie". Dwór był wtedy filmowym Serbinowem, gdzie mieszkała Barbara Niechcic. Jak czytamy na forum "Żyrardów 24", w XIX wieku dwór był własnością Łubieńskich, a później Sobańskich. Przed wojną dworek należał do Józefa Gutkowskiego. W czasie okupacji ukrywali się w nim żołnierze Armii Krajowej. W 1988 roku budynek odkupił od córki właściciela Jerzy Petelicki. Obecnie jest w rękach prywatnych.

Dworek Lucy

