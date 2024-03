4 marca do emisji trafił pierwszy odcinek najnowszego sezonu reality show "Love Island. Wyspa miłości". To już dziewiąta odsłona randkowego programu, a prowadzącą po raz kolejny jest Karolina Gilon. Nie ulega wątpliwości, że fani pokochali matrymonialny format, w którym uczestnicy szukają swojej drugiej połówki na rajskiej wyspie. Wśród uczestników znaleźli się Adrian i Patrycja. On zdołał już podpaść uczestnikom, a ona z kolei ma do złudzenia przypominać znaną aktorkę. Jak się jednak okazuje, ta dwójka mogła znać się wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

"Love Island". Adrian i Patrycja znali się przed programem? "Zostawiamy to"

Na krótkim nagraniu z "Love Island" zamieszczonym w sieci słyszymy rozmowę między Patrycją i Adrianem. Uczestnik zwraca się do kobiety: - Myślę, że domyślasz się, że rozpoznałem cię, nie? Wiem po prostu, kim jesteś. Nie wiem, czy ty wiesz, kim jestem, ale ja wiem, kim ty jesteś. - Ja nie wiem, kim jesteś. odpowiedziała Patrycja. - No to dobrze, to może tak lepiej zostawmy - podsumował Adrian. Wnet pamięć uczestniczki zaczęła się rozjaśniać. - Aha, to już przypominasz sobie, tak? No to już wiesz, kim jestem, nie musisz mówić, że nie wiesz. No dobrze, nieważne, nieważne. No i jakby wiesz, o co chodzi, tak? Ale myślę, że zostawiamy to między nami - powiedział tajemniczo Adrian.

"Love Island. Wyspa miłości". Za nami pierwszy odcinek co się działo? Adrian podpadł uczestnikom

Pierwszy odcinek "Love Island. Wyspa miłości" jest już za nami. Panowie ujawnili, jakie cechy podobają im się najbardziej u płci przeciwnej. Adrian dodał, że nie lubi tatuaży u kobiet oraz zupełnie nie podoba mu się skóra pokryta tuszem. Ku jego zaskoczeniu, w pomieszczeniu pojawiła się niewątpliwa miłośniczka tatuaży - Karolina Gilon. Prowadząca w mig podkreśliła, że tusz na ciele o niczym nie świadczy, a chwilę później śmiała się z preferencji jednego z bohaterów. W rozmowie z uczestnikami opowiedziała o swojej nowej miłości, zapewniając przy tym, że nowemu partnerowi nie przeszkadzają jej tatuaże. Oglądacie nowy sezon "Love Island"?

'Love Island'. Patrycja to sobowtórka znanej aktorki? 'Mega podobna' 'Love Island'. Patrycja to sobowtórka znanej aktorki? 'Mega podobna', fot. Love ISland