"Top Model" od wielu lat ułatwia uczestnikom start w prawdziwym świecie mody. Bohaterowie modelingowego show zyskują ogromną popularność po zakończeniu programu. Dominikowi Szymańskiemu i Amelii Wnęk udało się otrzymać coś więcej. Krótko po zakończeniu 12. sezonu, wyszło na jaw, że tę dwójkę połączyło prawdziwe uczucie. Zwycięzca edycji i uczestniczka wyznali, że są parą. Teraz okazało się, że postanowili wnieść swoją relację na kolejny etap. W "Dzień dobry TVN" pochwalili się radosną nowiną.

"Top Model". Amelia Wnęk i Dominik Szymański spodziewają się dziecka. Ogłosili radosną nowinę w znanym programie

Dominik Szymański i Amelia Wnęk byli gości programu "Dzień dobry TVN". Gwiazdy "Top Model" aktywnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ich dużo użytkowników. Tę informację postanowili jednak ogłosić w uroczysty sposób. Wyszło na jaw, że zakochani ukrywali ważny fakt ze swojego życia. Dłużej już nie mogli czekać. - Spodziewamy się dzidziusia - powiedział Szymański z dumą. Okazało się, że Amelia jest w szóstym miesiącu ciąży. Chwilę później fani mogli poznać płeć dziecka. Dominik się wygadał. - Nie mogę się doczekać! Cały czas mówię Amelce: "Niech ona wyjdzie już!" - wyznał model, zdradzając, że zostaną rodzicami dziewczynki. Wiadomo również, że dziecko pary otrzyma imię Aurora. - Od początku było to imię bezdyskusyjne, a dla nas piękne. Naszym marzeniem jest zobaczenie zorzy polarnej, a aurora to właśnie zorza polarna, więc fajnie się złożyło - wytłumaczyła przyszła mama. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Fani gratulują Amelii i Dominikowi z "Top Model". "Mega się cieszę waszym szczęściem"

Tuż po wystąpieniu w "Dzień dobry TVN" para zamieściła informację o ciąży w mediach społecznościowych. Pojawił się specjalny post na profilu na Instagramie. Fani byli zachwyceni radosną wiadomością. "Jesteście największym zaskoczeniem w historii "Top Model", oczywiście pozytywnym. Wszystkiego dobrego dla was", "Gratuluję z całego serducha! Zdrówka i spokoju", "Mega się cieszę waszym szczęściem. Niech maleńka rośnie zdrowo, a tobie Amelia niech ten wyjątkowy stan będzie łaskawy (...)" - czytamy pod postem. Nie zabrakło głosu Michała Piróga: "Wreszcie...Gratulacje!" - napisał. ZOBACZ TEŻ: Aleksandra Żuraw z "Top Model" urodziła tęczowe dziecko. Pokazała urocze nagranie. "Dzielna mama"