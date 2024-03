"Milionerzy" to program uwielbiany przez widzów TVN-u. Po raz kolejny fani mogą cieszyć się nowymi odcinkami. Hubert Urbański znowu gości nowych bohaterów, którzy swoją wiedzą chcą dotrzeć do miliona złotych. W odcinku 705. na słynnym fotelu usiadł pan Jarosław z województwa dolnośląskiego. Prowadzący przedstawił go jako matematyka, programistę, politologa, poliglotę i podróżnika. Czy wszechstronny mężczyzna poradził sobie z pytaniem za 125 tysięcy złotych?

"Milionerzy". Pytanie za 125 tysięcy. Których ze znanych kompozytorów łączyła przyjaźń?

Rozgrywka pana Jarosława przebiegała brawurowo. Natrafił jednak na pytanie za 125 tysięcy złotych, które sprawiło mu trudność - dotyczyło znaczenia drugiego imienia córek króla Hiszpanii Filipa Vi i królowej Letycji. Uczestnik wybrnął z opresji, decydując się na koło ratunkowe polegające na wymianie pytania. Prowadzący Hubert Urbański odczytał pytanie, które brzmiało: "Których ze znanych kompozytorów łączyła przyjaźń?", a następnie możliwe odpowiedzi. Uczestnik miał do wyboru cztery opcje:

A: Brahmsa z Schumannem

B: Haydna ze Straussem

C: Mozarta z Wagnerem

D: Bacha z Schubertem

Pan Jarosław dość szybko poradził sobie z pytaniem, eliminując po kolei pary kompozytorów na podstawie wiedzy o epokach, w których żyli. Tym samym zaznaczył odpowiedź "A: Brahmsa z Schumannem", która okazała się prawidłowa.

"Milionerzy". Teleturniej cały czas zaskakuje. Inne ciekawe pytania, które zdołały zaskoczyć uczestników.

Choć "Milionerzy" królują w stacjach telewizyjnych na całym świecie, teleturniej cały czas zaskakuje. Innego razu w polskiej edycji pytanie o pewną porę dnia zaskoczyło panią Joannę. Z kolei w innym odcinku uczestnik skorzystał z koła ratunkowego już przy pierwszym pytaniu, które dotyczyło pewnego przysłowia. Niedawno z kolei pan Daniel musiał zmierzyć się z pytaniem o lampę elektronową, które całkowicie zbiło go z tropu. Najnowsze odcinki polskich "Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 zarówno na antenie TVN-u, jak i w serwisie Player. Oglądacie?