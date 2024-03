Program "Azja Express" to jeden z najpopularniejszych formatów stacji TVN. Po raz pierwszy pojawił się na antenie w 2016 roku. Założenie jest proste: gwiazda z w duecie z bliską osobą wyrusza w daleką podróż i ściga się z innymi parami. Utrudnieniem jest minimalny budżet w kwocie jednego dolara na dzień. Uczestnicy nie mogą także płacić za transport i nocleg. W poprzednim sezonie pary przemierzyły Turcję, Gruzję i Uzbekistan, a rywalizację zwyciężyli Andziaks i Luka, para popularnych youtuberów. Trwają właśnie prace nad kolejną edycją show, która na ekranach pojawi się już jesienią. W roli prowadzącej po raz kolejny zobaczymy Darię Ładochę. Tym razem program kręcony jest w Indonezji. Kto pojawi się w nadchodzącej edycji? Jak na razie stacja TVN nie podała pełnej listy uczestników, ale w sieci już pojawiły się przecieki. Dzięki uprzejmości lokalnych mieszkańców Filipin wiadomo, kogo zobaczymy w nadchodzącym sezonie show. To bardzo znane nazwiska.

"Azja Express". Wiadomo, kto pojawi się w nowej edycji. Mieszkańcy Filipin wyjawili uczestników

Na grupie "CSI: Hydepark" na Facebooku pojawiły się zdjęcia uczestników nowego sezonu "Azja Express". Wszystko dzięki aktywności w sieci lokalnych mieszkańców Filipin, którzy na bieżąco relacjonują zmagania gwiazd w wyścigu. Ujęcia z realizacji programu pojawiły się zarówno na TikToku, Facebooku, jak i w serwisie YouTube. "Miesiąc temu kręcono na Filipinach kolejną edycję programu 'Azja Express', a dzięki uprzejmości lokalsów, którzy dzielili się na Facebooku materiałami z podglądania zmagań, udało się wychwycić, kto w niej wystąpi" - czytamy na grupie. Już wcześniej informowaliśmy, że jedną z uczestniczek jest influencerka i blogerka modowa Jessica Mercedes, która do programu zaprosiła brata Justina Kirschnera, pracującego jako szef kuchni i instruktor jogi. Było także wiadomo, że udział w wyścigu weźmie zawodnik MMA Jan Błachowicz, który do programu zaprosił kolegę. Informacja o jego udziale pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Informator Plotka zdradził, że w programie pojawi się także Mandaryna, Aleksandra Adamska, czyli słynna Pati ze "Skazanej", Jacek Jelonek i Piotr Głowacki, czyli doktor Bart z "Na dobre i na złe". Nasz informator doniósł, że zaproszenie do programu przyjąć finalista "The Voice Poland" - Wiktor Dyduła. Właśnie wyciekło kolejne nazwisko. W rywalizacji weźmie udział także Jagna Niedzielska - kucharka i propagatorka nurtu zero waste. Będziecie oglądać?

"Azja Express". Krzysztof Rutkowski weźmie udział w wyścigu? "Dostaliśmy propozycję"

O udziale w programie "Azja Express" wspominał także Krzysztof Rutkowski. W rywalizacji miał wziąć udział z żoną. - Dostaliśmy propozycję udziału w programie "Azja Express". Zdjęcia mają być kręcone w Indonezji, która jest mi bardzo dobrze znana i świetnie się tam odnajduję. Pierwsze rozmowy już się odbyły. Jak na razie, więcej nie mogę powiedzieć - wspominał w rozmowie z "Super Expressem". Jak na razie nie wiadomo, czy najsłynniejszy polski detektyw w końcu zdecydował się wziąć udział w programie. Póki co nie pojawił się na żadnym zdjęć uczestników, które już krążą po sieci.