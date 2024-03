Iga Śmiechowicz wystąpiła w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie została dobrana w parę z Karolem, jednak małżonkowie od początku nie mogli się dogadać. Dziś były mąż Igi jest szczęśliwy u boku Laury, która również wystąpiła w matrymonialnym show. Zakochani pobrali się w październiku ubiegłego roku. Wszystko wskazuje na to, że Śmiechowicz też w końcu odnalazła szczęście. Ostatnio pochwaliła się partnerem na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga pokazała partnera. "Towarzyszy mi przez cały czas"

Iga wyznała jakiś czas temu, że jest szczęśliwie zakochana. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy okazji nie omieszkała wbić szpili programowemu mężowi. - Mamy się dobrze i oboje jesteśmy szczęśliwi. (...) Dziękuję za takie miłe wiadomości. Ostatnio często mówię, że teraz mam dokładnie to, o czym marzyłam, kiedy szłam do programu. Marzenie się spełniło... z drobnym opóźnieniem. Warto było to wszystko przejść i wyczekać - napisała kilka miesięcy temu na Instagramie. Śmiechowicz do tej pory nie pokazywała jednak wybranka w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i opublikowała relację ze swoim partnerem.

Piąta rano - pobudka i podróż do stolicy. Nasze życie to ostatnio dużo stresu i działanie. Właściwie, moje życie, ale ten pan towarzyszy mi przez cały czas - napisała na InstaStories.

Iga 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Instagram/iga_smiechowicz

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol zapytani o dziecko? Jednoznaczna odpowiedź

Laura i Karol z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pobrali się 30 września 2023 roku. Zakochani ogłosili to kilka dni po fakcie. Na swoich instagramowych profilach podzielili się też zdjęciem, które wykonano zaraz po ceremonii. Jakiś czas temu świeżo upieczona żona zorganizowała zaś serię Q&A. Jedna z internautek była ciekawa, czy następnym krokiem będzie powiększenie rodziny i zadała zakochanym bezpośrednie pytanie. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu udzieliła fance jednoznacznej odpowiedzi. "Planujemy" - odpisała szczerze Laura. Myślicie, że młodzi małżonkowie już wkrótce ogłoszą radosną nowinę?

Iga 'Ślub od pierwszego wejrzenia' z partnerem Instagram/iga_smiechowicz89