4 marca do emisji trafił pierwszy odcinek najnowszego sezonu reality show, "Love Island. Wyspa miłości". To już dziewiąta odsłona randkowego programu. Nie ulega wątpliwości, że fani pokochali randkowy show, w którym uczestnicy szukają swojej drugiej połówki na rajskiej wyspie. Prowadzącą po raz kolejny została Karolina Gilon, a widzowie mogą oglądać zmagania nowych bohaterów. Wśrod nich jest 23-letnia Patrycja.

"Love Island. Wyspa miłości". Patrycja to sobowtórka znanej aktorki? "Mega podobna"

Patrycja Piórkowska jest studentką zarządzania, zajmuje się makijażem i stylistką paznokci, szuka odpowiedzialnego i wspierającego partnera. Z mediów społecznościowych uczestniczki wynika, że uczestniczka "Love Island" próbuje swoich sił w konkurach piękności. Zdobyła nawet tytuł "Miss Studentek miasta Warszawy" w konkursie Miss Mazowsza. Kiedy została przedstawiona widzom na Instagramie, w mig wychwycili jej podobieństwo do aktorki Julii Rosnowskiej, znanej z produkcji "Julia" i "Odwilż". "Patrycja bardzo podobna do aktorki Julii Rosnowskiej", "Bardzo ładna i mądra dziewczyna", "Jest taka aktorka Julia Rosnowska, jest mega podobna do niej!" - czytamy.

"Love Island. Wyspa miłości". Za nami pierwszy odcinek co się działo?

Przypominamy, że to już dziewiąta edycja programu "Love Island. Wyspa miłości". Co wydarzyło się w pierwszym odcinku? Początkowo widzowie programu mieli okazję poznać panów, którzy rozmawiali o swoich preferencjach. Podejmowali temat wyglądu i charakteru u płci przeciwnej. Jeden z uczestników podkreślił, że nie lubi tatuaży u kobiet. Przyznał, że kompletnie nie podoba mu się skóra pokryta tuszem. Chwilę później na planie pojawiła się Karolina Gilon, która bez wątpienie jest fanką takiego sposobu ozdabiania ciała. Jak zareagowała? Prowadząca początkowo podkreśliła, że tatuaże o niczym nie świadczą, a chwilę później śmiała się z preferencji jednego z bohaterów. Podkreśliła, że obecnie jest szczęśliwie zakochana i dodała z uśmiechem, że "jemu nie przeszkadzają tatuaże". Oglądaliście pierwszy odcinek dziewiątej edycji "Love Island"?

Julia Rosnowska Julia Rosnowska, fot. Kapif