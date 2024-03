"Azja Express" po kilkuletniej przerwie powróciła na ekrany wiosną 2023 roku. Fani programu mogą odetchnąć z ulgą, bo na ten rok także zaplanowano nowe odcinki show. Trzeba będzie na nie jednak nieco poczekać. Prace nad szóstą odsłoną "Azji Express" właśnie trwają, a program ma wystartować jesienią. Jak udało nam się ustalić, do grona uczestników formatu dołączył właśnie finalista "The Voice of Poland".

"Azja Express". Poznaliśmy kolejne nazwisko

Nasz informator zdradził nam nieoficjalnie, że zaproszenie do "Azja Express" przyjął Wiktor Dyduła. Muzyk w programie ma wystąpić razem z siostrą. Wiktor Dyduła brał udział w 12. edycji "The Voice of Poland", która emitowana była w 2021 roku. W programie zajął czwarte miejsce, a jako finalista dostał możliwość nagrania piosenki. Jego utwór "Dobrze wiesz, że tęsknię" pokrył się złotem. Dyduła od tego czasu rozwija muzyczną karierę, a w 2023 roku wydał płytę "Pal licho!". Co ciekawe, muzyk na Instagramie w połowie lutego relacjonował zagraniczną wyprawę, na którą wybrał się właśnie z siostrą. Nie ujawnił jednak, dokąd się udali. Najnowsza edycja "Azja Express" ma powstawać w Indonezji, a jej prowadzącą ponownie została Daria Ładocha.

Wiktor Dyduła Wiktor Dyduła, KAPiF

"Azja Express". Kim są uczestnicy?

Przypomnijmy, że Plotek ujawnił już kilka nazwisk uczestników TVN-owskiego reality show. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, w programie mają pojawić się m.in. Jessica Mercedes, Mandaryna, Piotr Głowacki, Aleksandra Adamska i Jacek Jelonek. Udział w "Azja Express" potwierdził także Jan Błachowicz, który o decyzji opowiadał w "Dzień dobry TVN". - Tak, to prawda. Będę w parze z kolegą. Kolega Józek, góral, hej! - wyjawił. - Poradzimy sobie, poradzimy, jednak ten urok osobisty poza oktagonem zadziała - dodał, zapytany, czy da sobie radę z łapaniem stopa. Dotychczas TVN wyemitował pięć edycji tego formatu - trzy odbywały się w Azji, dwie w Afryce. W gronie zwycięzców show znaleźli się: Michał Żurawski, Antoni Pawlicki, Aleksandra Domańska, Karolina Pisarek oraz Andziaks.