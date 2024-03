"Nasz nowy dom". Rodzice chorej czterolatki dostali szansę na godne życie

"Nasz nowy dom" wraca z nowym sezonem. Przez wiele lat program prowadziła Katarzyna Dowbor. Decyzją Edwarda Miszczaka, prezenterka telewizyjna opuściła show. Fani nie mogli się z tym pogodzić. Obecnie w roli prowadzącej możemy podziwiać Elżbietę Romanowską, która już w poprzedniej edycji stanęła na wysokości zadania. 6 marca rozpoczął się nowy sezon popularnego programu, w którym wiele potrzebujących rodzin uzyska niezbędną pomoc. Widzowie Polsatu mieli okazję poznać już pierwszą rodzinę pani Edyty i Jarosława.

"Nasz nowy dom". Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu. Oto historia rodziny w nowej edycji

Widzowie w nowym odcinku poznali rodzinę Edytę i Jarosława. Para ma trójkę dzieci: Milenę, Dawida, i Kinga. Niestety, bliscy zmagają się z niezwykle przykrą sytuacją. Rok temu u czteroletniej Kingi zdiagnozowano nowotwór. Dziewczynka miała guza na nerce, który pękł. W trakcie leczenia pojawiło się również dużo przerzutów. Przy tym, rodzina zmaga się z problemami mieszkalnymi. Wcześniej rodzina mieszkała w domu rodzinnym Jarosława. Z uwagi na finanse i kiepską sytuację, trafili do wynajmowanego domu. Posiadłość nie była przystosowana do mieszkania, w niektórych pomieszczeniach brakowało nawet ogrzewania. Elżbieta Romanowska postanowiła wyciągnąć pomocną dłoń i pomóc. Rodzina wybrała się na wakacje, a ekipa zabrała się do pracy. Wspólnymi siłami stworzyli prawdziwy dom dla potrzebującej rodziny, przystosowany do chorej Kingi. W trakcie programu doszło również do wyjątkowej akcji charytatywnej dla Kingi i innych dzieci chorych na raka. Producenci przygotowali specjalny koncert, na którym wystąpili zagraniczni piosenkarze. Oglądaliście nowy odcinek? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

W ostatnim czasie Martyna Kupczyk miała okazję odpowiedzieć na kilka pytań internautów. Widzowie "Naszego nowego domu" wyznali, że bardzo zależy im, aby wiedzieć, ile tak naprawdę trwa remont. - To jest pytanie, które słyszę najczęściej i odpowiadam: tak, ten remont trwa tylko pięć dni - zaczęła Kupczyk w mediach społecznościowych. Przerwała jej Romanowska, która... zarzuciła koleżance kłamstwo. - Pierwszego dnia spotykamy rodzinę, możemy co najwyżej wynieść rzeczy... No tak naprawdę trzy i pół - podkreśliła prowadząca show Polsatu. Spodziewaliście się? ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Remont nie trwa pięciu dni? Elżbieta Romanowska zdradza tajemnicę produkcji