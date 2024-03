Widać, że do zakończenia medialnej rewolucji, która nastąpiła po wyborach, jeszcze daleka droga. Najlepszym tego przykładem jest tegoroczna edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który odbędzie się po raz 61. Festiwal zaplanowano od 31 maja do 2 czerwca. A, jak dowiedział się serwis Wirtualnemedia.pl, po latach przerwy widzowie w jego ramach będą mogli obejrzeć wycofany za czasów poprzedniej władzy kabareton.

Festiwal w Opolu 2024. Co wiadomo o wydarzeniu?

5 marca TVP poinformowała o naborze do konkursów Premier i Debiutów. Do konkursu Premier można zgłaszać się do 14 kwietnia, za to chętni do wystąpienia w Debiutach mają czas do 24 czerwca. W konkursie Premier weźmie udział także zwycięzca 14. edycji programu "The Voice of Poland". Co ciekawe, konkurs Debiutów będzie miał aż dwóch równorzędnych finalistów. Pierwszy z nich zostanie wyłoniony przez jury konkursu i otrzyma Nagrodę im. Anny Jantar. Drugiego wytypują widzowie w drodze głosowania.

Chcemy przywrócić blask festiwalowi w Opolu, który znów musi się stać świętem polskiej piosenki. Zobaczymy wielkich artystów, którzy przez ostatnie lata nie chcieli mieć z TVP nic wspólnego. Ten festiwal będzie łączył, a nie dzielił

- mówił w rozmowie z "Polityką" prezes TVP Tomasz Sygut. Największą niespodzianką tegorocznego Festiwalu w Opolu jest jednak przywrócenie występów kabaretowych. Przypomnijmy, że kabareton zniknął z Opola w 2015 roku. Jak informował Onet, powodem miał być wówczas przesyt tego typu rozrywką w TVP2. Kabarety nie powróciły już w roku kolejnym, ale przyczyny nie ujawniono.

Kabaret w Opolu Kabaret w Opolu, Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Kabarety przechodzą do TVP z Polsatu

Wygląda na to, że TVP przejmuje pałeczkę po Polsacie, który w ostatnim czasie nie dogadał się z twórcami kabaretowymi. Jesienią zeszłego roku stacja podjęła decyzję o zakończeniu emisji "Kabaretu na żywo". Batalia między władzami stacji a kabareciarzami trwała przez jakiś czas, aż w końcu Kabaret Moralnego Niepokoju i Kabaret Młodych Panów poinformowali o zakończeniu współpracy z Polsatem. Mało tego, jak dowiedział się serwis Wirtualnemedia.pl, tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal pierwszy raz odbędzie się bez "Sopockiej Nocy Kabaretowej". Z tego powodu wydarzenie zostało skrócone o jeden dzień.