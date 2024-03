"Rolnicy. Podlasie" to uwielbiany przez widzów reality show. Produkcja, która opowiada o codzienności rolników, jest emitowana w telewizji Fokus TV. Fani pokochali bohaterów i ich poczynania na gospodarstwach. Wielu uczestników zyskało nawet status gwiazd. Wśród nich można wyróżnić Andrzeja i Gienka z Plutycz. Syn i ojciec nie tylko występują w telewizji, ale również prężnie działają w przestrzeni mediów społecznościowych. Panowie zyskali ponad 110 tysięcy subskrybentów na platformie Youtube. Ostatnio wyszło na jaw, że Andrzej mógł się minąć z powołaniem. Odnalazłby się jako sportowiec?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej chciałby być sportowcem? Do tego wykorzystał starą wannę

Andrzej, Gienek i Jastrząb często spędzają ze sobą czas na gospodarstwie. Panowie starają się sobie pomagać w różnego rodzaju pracach na roli, co często można zauważyć w programie "Rolnicy. Podlasie". Mężczyźni nie odmawiają sobie również rozrywki. Ich sposoby na trochę zabawy często są nietypowe. Ostatnio postanowili urozmaicić swoje zadanie. Trójka rolników opróżniła wannę z lodem i próbowała przetransportować ją na podwórko do Pauliny. Nie było to jednak łatwe zadanie. Panowie musieli ciągnąć przedmiot za sobą. W trakcie pracy Andrzej postanowił nieco odpocząć i zasiadł wygodnie... w środku wanny. Wówczas dotarło do niego, że kojarzy mu się to z pewnym sportem. - Jak bobslej - zaśmiał się rolnik. Widzicie go w roli profesjonalnego zawodnika? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Andrzej z Plutycz fot. Polsat/screenshot

"Rolnicy. Podlasie" Andrzej ma pomysł na biznes. "Za darmo bym nie chciał"

Andrzej z wielką chęcią dzieli się swoimi przemyśleniami. Bohater "Rolników. Podlasia" wielokrotnie szokuje fanów pomysłami. Ostatnio postanowił opowiedzieć o swojej idei na biznes. Okazało się, że chciałby sprzedawać bele siana. - Nie chcę dużo pieniędzy. 50 złotych za sztukę. Jest ich około 50 sztuk. Bo mi jest za dużo tego siana, chcę się go pozbyć - powiedział na filmie mężczyzna. Fani nie byli zachwyceni jego ofertą. "Za darmo bym nie chciał", "Śmiechu warte" - czytamy w komentarzach. Skusilibyście się? Więcej na temat przygód Andrzeja znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej i Gienek zadebiutowali w innym programie. Tak zaczęli telewizyjną przygodę

Andrzej z Plutycz fot. YouTube @Gienek i Andrzej Plutycze