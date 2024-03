W poniedziałek 4 marca wystartowała nowa, dziewiąta już odsłona uwielbianego przez widzów randkowego show "Love Island". Program od początku prowadzi Karolina Gilon, która niedawno sama się zakochała. Głównym założeniem formatu jest pomoc uczestnikom w znalezieniu upragnionej miłości. Ci są zamknięci w pięknej willi, gdzie na co dzień poznają się i stawiają czoła różnorodnym konkurencjom. Choć sezon dopiero się rozpoczął, to już rozsierdził widzów i to aż do czerwoności. Przede wszystkim swoim zachowaniem podpadł im Dan, ale teraz oberwało się także Darii. Internauci wytropili jej profil w sieci. Wygląda na nim zupełnie inaczej niż w telewizji. Musicie to zobaczyć.

"Love Island". Nowa uczestniczka zaskoczyła wyglądem. W sieci jest zupełnie inna

Daria niedawno dołączyła na wyspę miłości. Kobieta ma 26 lat i na co dzień jest content creatorem, czyli zajmuje się tworzeniem treści do mediów. Do programu zgłosiła się w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Jej partner musi być zaradny i odpowiedzialny. Gustuje w brunetach. Daria prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie zgromadził już ponad 50 tys. obserwujących. Uczestniczka chętnie dzieli się z nimi urywkami zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Uwagę internautów zwraca natomiast jeden istotny szczegół. Kobieta na zdjęciach w sieci wygląda zupełnie inaczej, niż ta, którą mamy okazję oglądać w telewizji. Na instagramowych kadrach ma o wiele wyrazistszy makijaż, nie stroni też od retuszu zdjęć, z kolei na ekranie możemy podziwiać jej bardziej naturalną wersję. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Island". Daria pod ostrzałem internautów. "To chyba nie ona?"

Na oficjalnym profilu programu został opublikowany krótki post, opisujący uczestniczkę. Długo nie trzeba było czekać. Widzowie w mig ruszyli do komentowania i jasno wyrazili, jakie mają odczucia. Zwrócili uwagę na to, że na swoim koncie na Instagramie wygląda zupełnie inaczej. "Na insta jakoś inaczej wygląda", "Instagram vs rzeczywistość", "Na swoim Insta to chyba nie ona?", Przecież widać, że dla zasięgów poszła, a nie po miłość" - pisali. A wy co o tym sądzicie? Myślicie, że Darii uda się odnaleźć miłość w telewizji? O tym przekonamy się zapewne już niebawem. Przypominamy, że premierowe odcinki "Love Island" można oglądać od poniedziałku do piątku i w niedzielę na antenie TV 4. ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Dan podpadł już na pierwszej randce. "Ona zachwycona, jakby zobaczyła diamenty".