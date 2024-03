Monika Kozakiewicz zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji show "Love Island". Od razu zyskała sympatię widzów. W programie znalazła także miłość, Pawła Tyburskiego. Zakochani kontynuowali relację po wyjściu z willi. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy na jaw wyszła zdrada mężczyzny. Monika Kozakiewicz udostępniła wtedy zrzuty ekranu rozmów Pawła, które wszystkiemu dowodziły. Obecnie celebrytka raczej strzeże swojej prywatności. Chętnie pokazuje jednak inne rzeczy. Zobaczcie na jej najnowszą metamorfozę.

"Love Island". Monika Kozakiewicz pokazała nową fryzurę. Internauci zachwyceni

Chociaż telewizyjna kariera Moniki Kozakiewicz już dawno dobiegła końca, to celebrytka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie ma już 323 tysiące obserwujących. To właśnie na tej platformie uczestniczka "Love Island" pochwaliła się nowymi włosami. Osoby, które pamiętają ją z programu, mogą być zaskoczone. Monika Kozakiewicz zdecydowała się na całkowitą zmianę swojej fryzury. Postawiła na ostre cięcie włosów. Teraz mają długość do ramion. Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Metamorfoza Moniki bardzo im się spodobała. "20 lat młodziej", "Ale ci ładnie. Marzę o takiej fryzurze", "Świetnie wyglądasz", "Wow, ty i takie krótkie włosy, aż ciężko uwierzyć, ale ładnie ci. Bardzo świeżo" - pisali w komentarzach. Podzielacie ich zdanie? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Monika Kozakiewicz Fot. @moniakej / Instagram

"Love Island". Monika Kozakiewicz zdradziła szczegóły produkcji. "Dziewczyny miały zapewniony manicure"

Widzowie zawsze są ciekawi kulisów znanych produkcji telewizyjnych. Po wyjściu z "Love Island" Monika Kozakiewicz uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o tym, co działo się podczas nagrywania formatu. Jak się okazuje, uczestnicy mogli liczyć na czas dla siebie. - Mieliśmy day-offy [dni wolne - przyp.red.] w ciągu tygodnia. Wtedy dziewczyny miały zapewniony manicure, pedicure. Jeśli była taka potrzeba to włosy i rzęsy też - wyznała na swoim profilu na Instagramie. Wiedzieliście o tym? ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Dan podpadł już na pierwszej randce. "Ona zachwycona, jakby zobaczyła diamenty"