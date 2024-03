Ósmy sezon "Hotelu Paradise" powoli zaczyna się rozkręcać. Klaudia El Dursi już zorganizowała nowym mieszkańcom hotelu pierwsze Rajskie Rozdanie. W tym sezonie na uczestników show czeka znacząca zmiana - nie ma powrotów, więc jeśli ktoś pożegna się z programem, od razu wraca do Polski. To oznacza tylko jedno, rywalizacja będzie naprawdę zacięta. Jednym z uczestników, który od razu przykuł uwagę widzów jest Michał. W najnowszym odcinku show zbliżył się do jednej z uczestniczek. Para odbyła szczerą rozmowę nad basenem. Tematem były seksualne podboje uczestnika.

Zobacz wideo Karolina Pisarek staje w obronie Klaudii El Dursi. "Trzymam za nią kciuki"

"Hotel Paradise". Michał otworzył się przed Martyną. Wyjawił ile miał partnerek

24-letni Michał to jeden z nowych uczestników "Hotelu Paradise". Jego największą pasją od nastoletnich lat jest kształtowanie sylwetki bez pomocy dopingu. Wygląda na to, że Michał jest bardzo zadowolony z efektów swojej pracy, bo jak sam twierdzi "ma ciało półboga". W wizytówce uczestnika, która pojawiła się na profilu programu na Instagramie, dowiedzieliśmy się, że monogamiczne związki mu nie służą i szuka uległej dziewczyny. W najnowszym odcinku Michał otworzył się na temat swoich byłych partnerek seksualnych. Impreza nad basenem to tradycyjny motyw w programie. To właśnie podczas wspólnych wieczorów dzieje się najwięcej.

'Hotel Paradise'. Martyna i Michał fot. screen Player

Martyna i Michał odsunęli się od towarzystwa i znaleźli chwilę na szczerą rozmowę. Uczestniczka zapytała Michała, ile miał partnerek seksualnych. Michał chciał wybrnąć z potrzasku. - A jaka jest definicja seksu? - dopytał. - Przestań, no z iloma laskami spałeś? - wyłożyła kawę na ławę uczestniczka. - Kontakt seksualny... nie jestem w stanie policzyć. Rzucam liczbę, trzynaście. A jeśli chodzi o penetrację seksualną no to pięć - odpowiedział zadowolony Michał. Martyna była wyraźnie zaskoczona wyznaniem uczestnika. Sądziła, że wskazana przez Michała liczba będzie dużo większa. Była wręcz zszokowana, że miał tak mało partnerek. - Prawie prawiczek - podsumował sarkastycznie lektor. Uczestniczka była przekonana, że Michał spał z wieloma kobietami. - Naprawdę? Wiesz, że się mega przestraszyłam, że jesteś f*ck boy'em... - podsumowała uczestniczka. W rozmowie przed kamerami Martyna wyznała, że coś jest w powietrzu i czuje, że coś przyciąga ją do Michała. Jak sądzicie, połączy ich coś więcej?

'Hotel Paradise'. Martyna i Michał fot. Player.pl

"Hotel Paradise". Krystian Ferretti krótko podsumował nowego uczestnika. Odniósł się do jego preferencji

Jak się okazuje, byli uczestnicy "Hotelu Paradise" śledzą najnowsze odcinki show. W komentarzach na profilu programu na Instagramie odezwał się Krystian Ferreti, zwycięzca trzeciej edycji programu i w niewybrednych słowach skomentował wywody Michała. Wszystko przez wypowiedzi uczestnika dotyczącą dbania o sylwetkę. - Uważam, że siłownia jest lepsza niż seks - podkreślił Michał. Sprawdźcie, jak podsumował go Ferretti.