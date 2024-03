"Milionerzy" to uwielbiany przez widzów teleturniej, który od lat pojawia się na antenie TVN. Format prowadzony jest przez Huberta Urbańskiego. Właśnie wystartował kolejny sezon telewizyjnego show. Tym razem uczestnicy mają do dyspozycji, nie trzy, ale aż cztery koła ratunkowe. Czy to pomoże im dotrzeć do upragnionego miliona? W 704. odcinku teleturnieju w fotelu naprzeciwko prowadzącego zasiadł pan Daniel. Mężczyzna kontynuował grę. Jak mu poszło? Nie obyło się bez pewnych komplikacji.

"Milionerzy". Lampa elektronowa zaskoczyła uczestnika

Pan Daniel zaczynał z dwoma tys. zł. Przy kolejnym pytaniu był już zmuszony do sięgnięcia po koło ratunkowe. Na następne odpowiadał samodzielnie, ale gdy doszedł do zagadnienia za 20 tys. zł., mina mu nieco zbladła. Prowadzący Hubert Urbański odczytał pytanie, które brzmiało: "Lampa elektronowa zawierająca anodę, katodę i cztery siatki to:", a następnie możliwe odpowiedzi. Uczestnik miał do wyboru cztery opcje:

A. pentoda

B. heksoda

C. heptoda

D. oktoda

Po minie uczestnika możemy wnioskować, że nie takiego pytania się spodziewał. Co prawda, pan Daniel zareagował uśmiechem, ale widać było po nim, że jest zestresowany i nie do końca wie, która odpowiedź może być poprawna. Mimo zwątpienia nie zamierzał się poddawać i zaczął dokładnie analizować wszystkie podane opcje.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po chwili namysłu pan Daniel dalej nie był przekonany, którą odpowiedź powinien zaznaczyć. Po namyśle stwierdził, że prawidłową odpowiedzią na pewno nie będzie D. i A. W związku z tym rozważał już tylko wybór między B. a C. Dlatego zdecydował się na sięgnięcie po kolejne koło ratunkowe. Tym razem padło na pół na pół. Po wyeliminowaniu dwóch błędnych odpowiedzi do wyboru zostało mu już tylko B. i D. To nieco rozwiało jego wątpliwości. Pan Daniel ostatecznie poprosił o zaznaczenie B. Całe szczęście, ponieważ była to prawidłowa odpowiedź. Mężczyzna zgarnął 20 tys. zł. i mógł kontynuować grę. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 703. odcinku z trudnościami zmagała się pani Anna. Uczestniczka usłyszała pytanie o fotorewolwer Brandla. Choć nie miała bladego pojęcia, o co chodzi, to postanowiła zaryzykować. Niestety, nie udało się. Mimo to kobieta była bardzo zadowolona z siebie. Studio opuściła bogatsza o gwarantowane 40 tys. zł. Z kolei w 702. odcinku pojawił się pan Łukasz. Mężczyznę rozłożyła maślanka. Mimo sięgnięcia po koło ratunkowe nie udało mu się zaznaczyć prawidłowej odpowiedzi. Jesteście fanami "Milionerów"? Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55.