Dariusz wziął udział w jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnik stworzył relację z Nicolą, ale w finale okazało się, że z jego inicjatywy ich związek się rozpadł. Podczas spotkania z Martą Manowską rolnik w bardzo przykry sposób mówił o swojej byłej partnerce. - Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko. Nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania - wypalił Dariusz. Słowa rolnika oburzyły widzów, którzy nie zostawili na nim suchej nitki i w mediach społecznościowych bardzo negatywnie ocenili jego zachowanie. W konsekwencji rolnik wycofał się z obecności w mediach i zniknął na kilka miesięcy z sieci. Dariusz właśnie powrócił. Co u niego słychać?

"Rolnik szuka żony". Dariusz powrócił po dłuższej nieobecności. Jest jedno "ale"

Dariusz z programu "Rolnik szuka żony" wycofał się z mediów społecznościowych po emisji finałowego odcinka, kiedy spadła na niego fala krytyki. Wówczas opublikował oświadczenie, gdzie tłumaczył, że to, co zostało pokazane w programie, było jedynie wycinkiem całości. "W ostatnim czasie sporo pojawia się nieprzychylnych komentarzy dotyczących mojej osoby, Artura i Waldka. Chciałbym wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest dalekie od poprawnego i nie macie naprawdę żadnych podstaw do takiej krytyki i hejtu, jaki wylewacie na nas" - podkreślił rolnik, który zniknął po tym poście z social mediów. Po dłuższej nieobecności Dariusz powrócił do sieci. Właśnie opublikował zdjęcie na Instagramie. Co ciekawe, rolnik zablokował sekcję komentarzy i uniemożliwił swoim obserwatorom napisanie czegokolwiek pod udostępnionym zdjęciem. Czyżby nadal bał się negatywnego odbioru? Na fotografii jest uśmiechnięty i wygląda na to, że dobrze mu się wiedzie. Zdjęcie znajdziecie na dole strony.

Nicola i Darek z 'Rolnik szuka żony' Fot. @rolnikszukazony / Instagram

"Rolnik szuka żony". Nicola już dawno zapomniała o Dariuszu. Imprezowała z uczestnikami poprzednich edycji

Co słychać u Nicoli, którą Dariusz tak okrutnie potraktował w finale? Uczestniczka matrymonialnego show TVP1 całkowicie zapomniała o Dariuszu i skupiła się na sobie. Niedawno pokazała się fanom w nowej odsłonie. Nicola zdecydowała się na nietypowy kolor włosów. Na tym nie koniec, była partnerka Dariusza nie zwalnia tempa i doskonale się bawi. Niedawno imprezowała z uczestnikami poprzednich edycji. "Piękne przyjaźnie, świetni ludzie" - napisała pod fotografią, którą udostępniła w mediach społecznościowych.