Ruszyła nowa edycja "Love Island" i na wyspie już zrobiło się gorąco. W roli prowadzącej po raz kolejny zobaczyliśmy Karolinę Gilon, która z formatem związana jest od samego początku. Gospodyni programu w ciągu ostatnich tygodni była bohaterką wielu medialnych nagłówków. Wszystko za sprawą jej aktualnej relacji. Gilon bez pamięci zakochała się w Mateuszu Świerczyńskim z siódmej edycji "Love Island". Para przez chwilę ukrywała swój związek, ale niedawno celebrytka w końcu potwierdziła, że są razem. Prowadząca show właśnie świętowała urodziny ukochanego. A co działo się w programie? Powstały już pierwsze pary. Oliwia połączyła się z Danielem, Jarek z Asią, Adrian z Wiktorią, Rafał z Zuzą i Bartek z Emilią. Jak to bywa w programie, idylla nie trwała długo. Na wyspie już pojawili się nowi bohaterowie, którzy z pewnością mocno namieszają. Największe oburzenie widzów wywołał Dan. Koniecznie sprawdźcie, co zrobił na randce.

"Love Island". Dan zaprosił na randkę Emi. Na romantycznym spotkaniu ściągnął spodenki

Nowy uczestnik "Love Island" 30-letni Dan jest Polakiem, który od 11 lat mieszka w Anglii. Dan ma swój własny warsztat samochodowy i marzy już o stabilizacji, bo od czterech lat jest singlem. Chciałby poznać kobietę, z którą ułoży sobie życie. Czy reality show to dobre miejsce, aby spełnić to pragnienie? Jak widać na przykładzie Karoliny Gilon miłość można znaleźć wszędzie i to w najmniej oczekiwanym momencie. Dan w programie od razu zwrócił uwagę na Emi i postanowił zaprosić ją na randkę. Jednym z tematów poruszonych podczas pierwszego spotkania były tatuaże. Dan jedną z dziar ma na pośladku. Podekscytowany przebiegiem randki postanowił ściągnąć spodenki i zademonstrować tatuaż. Po koniec randki namiętnie pocałował swoją partnerkę. Zachowanie uczestnika nie spodobało się jednak widzom.

"Love Island". Widzowie oburzeni zachowaniem Dana. "Ciary żenady"

Profil programu "Love Island" na Instagramie w trakcie trwania każdego sezonu żyje własnym życiem. To tu uczestnicy z pełnym zaangażowaniem komentują bieżące odcinki i oceniają zachowanie uczestników. Komentarze widzów bacznie śledzi też produkcja show, która często słucha sugestii. W poprzednim sezonie twórcy wielokrotnie zareagowali na apele widzów i wprowadzili zmiany w programie. Tym razem podpadł Dan za swoje zachowanie podczas randki z Emi. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitki. "Ciary żenady na te poślady", "Obrzydliwe zachowania na pierwszej randce", "Pokazał jej swoją d**ę, a ona zachwycona, jakby zobaczyła diamenty" - czytamy w komentarzach. Co sądzicie o zachowaniu uczestnika?