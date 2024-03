Program "Nasz nowy dom" już od ponad dziesięciu lat przyciąga przed telewizory widzów Polsatu. Przypominamy, że odkąd Edward Miszczak ogłosił zwolnienie Katarzyny Dowbor i zastąpił ją Elżbietą Romanowską, miłośnicy show z trudem przełknęli fakt, że nie zobaczą już w nim swojej ulubionej prowadzącej. Udowadniają to rozgoryczone komentarze oraz słupki oglądalności, które spadły wraz z odejściem Dowbor. Producenci realizują jednak swoją wizję z Elżbietą Romanowską w zaparte i już 6 marca rozpocznie się 22. sezon programu. Jakie czekają nas zmiany?

"Nasz nowy dom". Rusza kolejny sezon z Elżbietą Romanowską. Będą zmiany

Tym razem widzów czeka aż dwa razy więcej odcinków. Program będzie emitowany dwa razy w tygodniu - w środy i czwartki. Edward Miszczak zapowiedział również, że show nie tylko skupi się na samych remontach, ale tym razem pomoże uczestnikom w ich personalnych, emocjonalnych kłopotach. "Ekipa programu wyremontuje dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na nowe lepsze życie. Wiosenny 22. sezon składa się z 24 odcinków, a każdy z nich to nowe wyzwanie i niezapomniana historia, którą jest pisana razem z bohaterami. Pełen pozytywnych zmian i nadziei "Nasz nowy dom" od 6 marca w środę i czwartek o godz. 20.05 w Polsacie" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi na Instagramie programu.

"Nasz nowy dom". Rusza kolejny sezon z Elżbietą Romanowską. Do sieci trafił zwiastun pierwszego odcinka

Do sieci trafił już zwiastun pierwszego odcinka 22. sezonu "Naszego nowego domu". Wynika z niego, że nie zabraknie emocji, wzruszeń oraz osobistych historii uczestników. "Już w środę ekipa 'Nasz nowy dom' rozpoczyna nowy sezon. A że widzimy się dwa razy w tygodniu, to i pracy będzie dwa razy więcej. A że rzeczy niemożliwe to nasza specjalność, to spróbujemy w ciągu pięciu dni nie tylko wyremontować stary dom, ale i zmienić oblicze szpitalnej bawialni i zapełnić ja zabawkami" - czytamy na Instagramie. Czekacie na nowe odcinki programu "Nasz nowy dom" z udziałem Elżbiety Romanowskiej?