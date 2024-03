Kuba Wojewódzki pokusił się o żart. 'Obiecałem, że będzie duda w programie'

5 marca na antenie TVN wyemitowano pierwszy odcinek nowego sezonu show Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie zasiedli Łukasz Lotek Lodkowski, Rafał Pacześ oraz Malwina Wędzikowska. Podczas pierwszej rozmowy prowadzący poinformował o zmianie, jaką chce przeprowadzić w formacie. - Staram się, żeby ten program się zmieniał za każdym razem i wprowadziłem w tym sezonie, wymyśliłem taką akcję, która jest nowa i która nie ma żadnego limitu, także budżetowego. Że spełniamy marzenia - zwrócił się do Lotka, którego poprosił, by się dobrze zastanowił i wybrał, a "on to zrobi". Po namyśle stand-uper wyznał, co mógłby dla niego zrobić Kuba Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki żartuje o dudach. Żart ma drugie dno

Lotek był zaskoczony pytaniem, ale przyznał, że "zawsze ma swoje marzenie zapisane w kieszeni". Tłumaczył, że mówi to poważnie i jest to jego afirmacją. Okazało się, że stund-uper chciałby, aby zagrano piosenkę Dawida Podsiadły "Małomiasteczkowy" na dudach. W tym momencie Kuba Wojewódzki zaprosił gościa, który wykonał utwór na wybranym przez Lotka instrumencie. Gość aż wstał, gdy mężczyzna opuszczał salę, a samozwańczy "król TVN" stwierdził, że naprawdę było widać, że jego rozmówca się wzruszył. - Skąd wiedziałeś? - dopytywał niby na poważnie Lodkowski. Wtedy Kuba Wojewódzki pokusił się o żart, który bez wątpienia nawiązuje do naszego prezydenta, Andrzeja Dudy. - Obiecałem, od paru lat, że będzie duda w programie - wyznał, niby spontanicznie, po czym krzyknął: "Znaczy dudy!". W studiu rozległy się brawa widowni przy radosnym śmiechu Łukasza Lotka Lodkowskiego. - Kasia od lat prosiła, żeby ci to zrobić - tłumaczył następnie Kuba Wojewódzki. Zdjęcia z show znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Łukasz Lotek Lodkowski w programie Kuby Wojewódzkiego

O czym jeszcze rozmawiali Kuba Wojewódzki i Łukasz Lotek Lodkowski? Jednym z tematów była śmierć. Wojewódzki po raz kolejny wspomniał, że jego rodzice nie żyją. Także jego gość stracił bliską osobę - zmarł jego tata. Rozmówca showmana jednak nie chciał zagłębiać się w ten temat i szybko zaczął żartować. "Bardzo śmieszna rozmowa" - podsumował Rafał Pacześ, który niedługo po tej rozmowie Wojewódzkiego i Lotka wszedł do studia.