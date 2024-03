Malwina Wędzikowska u Wojewódzkiego. Zdradziła tajemnicę 'króla TVN-u'? 'Odmówiłeś'

Malwina Wędzikowska to stylistka, która od kilku lat pojawia się w różnych programach telewizyjnych. Brała udział w m.in. formacie "Druga Twarz", a obecnie możemy oglądać ją w nowej produkcji TVN "The Traitors. Zdrajcy", gdzie jest prowadzącą. Z tego powodu i w ramach promocji show pojawiła się w pierwszym odcinku nowego sezonu programu Kuby Wojewódzkiego. Celebrytka zasiadła na kanapie obok Rafała Paczesia i Łukasza Lotka Lodkowskiego. Czego się dowiedzieliśmy?

Kuba Wojewódzki zaprosił Malwinę Wędzikowską do odcinka. Padło wiele wyznań

Tuż po dołączeniu do stund-uperów, Malwina Wędzikowska zwróciła uwagę Wojewódzkiemu na dystans podczas powitania. Przyznała, że liczyła, "że buziaczka chociaż dostanie". Na to prowadzący odpowiedział w swoim stylu: "Oj nie, błagam cię, bo wrócą wspomnienia, daj spokój, nie szalejmy", po czym widzowie mogli usłyszeć. - Tak, byliśmy parą, nie wstydzimy się tego" - żartował prowadzący, co Wędzikowska podsumowała: "Ale ja nic o tym nie wiem, Kuba". Następnie skupili się na tym, na czym polega program, który prowadzi celebrytka. Ogólnie format opiera się na tym, że trzeba dobrze kłamać i manipulować. Wojewódzki wyliczał, że Malwina pokonała podczas castingu "Agnieszkę Szulim, Kasię Dowbor, Filipa Chajzera, Dorotę Wellman, Martynę Wojciechowską, Piotrka Kraśko" - żartował przy głośnym śmiechu widowni, po czym zadał pytanie swojej gościni. - Dlaczego ty, tzn. wychodzi z tego, że jesteś najlepszą kłamczuchą z całego TVN-u - zwrócił się do Wędzikowskiej. Celebrytka zwróciła się do niego: "Kuba...", "Tak?" - zapytał się.

Jedyną osobą, która by to zrobiła lepiej, byłbyś ty, ale ty odmówiłeś

- odpowiedziała mu Malwina, a showman próbował jej przerwać. - Kłopoty w raju - podsumował jedynie. Po tym wszyscy zabawili się w grę, na której opiera się nowy program TVN-u z Malwiną Wędzikowską. Na koniec mogliśmy usłyszeć po raz kolejny wykonanie na dudach Dawida Podsiadły "Małomiasteczkowy".

Wojewódzki mówi o dudach

Kuba Wojewódzki w pierwszej rozmowie nowego sezonu, którą odbył z Łukaszem Lotkiem Lodkowskim, wyznał, że wprowadza zmianę do programu. Okazało się, że chce spełniać marzenia swoich gości. Szybko okazało się, że wszyscy jego rozmówcy marzyli o tym, by usłyszeć piosenkę "Małomiasteczkowy", zagraną na dudach. Prowadzący podsumował to żartem, który bez wątpienia miał drugie dno. Zdjęcia zaproszonych gości znajdziecie w naszej galerii na górze strony.