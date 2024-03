"Milionerzy" to program uwielbiany przez widzów TVN-u. Po raz kolejny fani mogą cieszyć się nowymi odcinkami. Hubert Urbański znowu gości nowych bohaterów, którzy swoją wiedzą chcą dotrzeć do miliona złotych. W odcinku 703. na słynnym fotelu usiadła pani Anna z Poznania. Kobieta jest emerytką i postanowiła spróbować swoich sił w telewizyjnym show. Było to jej marzenie. Jak sobie poradziła? Sprawdźcie!

"Milionerzy". To pytanie zaskoczyło uczestniczkę. Jak sobie poradziła?

Początkowo pani Anna radziła sobie świetnie. Przy pytaniu za 125 tysięcy złotych miała już wykorzystane wszystkie koła ratunkowe. Uczestniczka jednak się nie poddawała. Prawdziwe trudności pojawiły się przy kolejnej kategorii. Sama kobieta przyznała, że nie spotkała się z takim terminem. Jakie było pytanie? Brzmiało: "Fotorewolwer Brandla był ponoć jedną z pierwszych konstrukcji do?". Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe odpowiedzi. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

A. mierzenia prędkości aut,

B. uśmiercania światłem,

C. robienia zdjęć z ręki,

D. ćwiczeń strzeleckich.

'Milionerzy' odc. 703 fot. Milionerzy/player/screenshot

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Uczestniczka była ogromnie zaskoczona pytaniem. Tuż po tym, jak zobaczyła pytanie i odpowiedzi, stwierdziła, że nie ma sensu próbować. Wyznała, że jest przekonana, że nie zgadnie odpowiedniej opcji. - No nie spotkałam się nigdy, coś, co strzela światłem... (...). Uśmiercania światłem się raczej nie praktykuje, robienie zdjęć też raczej nie... - próbowała dotrzeć do dobrego wariantu za pomocą metody dedukcji. Po chwili podjęła szokującą decyzję. Postanowiła zaryzykować, bo, jak sama stwierdziła, "kto nie ryzykuje, ten nie ma". Postawiła wszystko na odpowiedź "D. ćwiczeń strzeleckich". Okazało się, że nie była to poprawna odpowiedź. Dobrą opcją była "C.". Pani Anna poległa w "Milionerach". Nie była jednak załamana, a cieszyła się, że przeżyła przygodę. Program opuściła z 40 tysiącami złotych.

'Milionerzy', odc. 703 fot. Milionerzy/player/screenshot

"Milionerzy". Te pytanie sprawiły trudności pozostałym uczestnikom

W 654. odcinku swoich sił próbował pan Bartłomiej. Uczestnik nieźle sobie radził. Wątpliwości dopadły go jednak przy pytaniu o słynne przysłowie. Niepewność rozwiała nieoceniona publiczność. W 655. odcinku wystąpiła pani Beata. Uczestniczka musiała odpowiedzieć na pytanie o ramadan. Choć nie była pewna, to zaryzykowała. Niestety, nie opłaciło jej się to. W 651. odcinku "Milionerów" z trudnym pytaniem zmierzył się pan Paweł. Kategoria przerosła jego wyobrażenia. W chwili opresji nie pomógł nawet telefon do przyjaciela. ZOBACZ TEŻ: TVN przekazał dobre wieści. Chodzi o główną wygraną w nowym sezonie "Milionerów"