"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Program przez lata zgromadził wokół siebie rzeszę widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze losy uczestników. Małgosia Borysewicz dała się poznać w czwartej odsłonie telewizyjnego show. Między nią a Pawłem dość szybko zaiskrzyło. Po zakończeniu formatu para kontynuowała relację. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują dwójkę dzieci: Rysia i Blankę. Codziennością chętnie dzielą się w sieci. Niestety ostatnie nagranie dodane przez rolniczkę jest dość niepokojące. Wygląda na to, że mierzy się ona z pewnymi problemami zdrowotnymi.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz podupadła na zdrowiu. "Miałam taki kryzys"

Po udziale w randkowym show Małgosia Borysewicz aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie gdzie jej poczynania śledzi ponad 200 tysięcy obserwujących. Rolniczka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i na bieżąco relacjonuje, co nowego u niej słychać. Niedawno zamieściła nagranie wykonane podczas picia porannej herbaty. Przy okazji przekazała, że ona i jej najbliżsi nie czują się najlepiej. "O nic nie pytajcie. Iść, wydoić i do doktora. Na pytanie, czy nie może mnie ktoś zastąpić? Nikt lepiej się nie czuje" - napisała na InstaStories. Ten wpis wyraźnie zaniepokoił fanów celebrytki. Krótko po tym sama zainteresowana ruszyła z wyjaśnieniami. - Kochani, pytacie, co nam jest, że jakbyście mogli, to byście nam pomogli. Naprawdę miło się czyta takie wiadomości. Co nam jest? Nie wiem, nie robiliśmy sobie jeszcze testów, być może dzisiaj zrobimy. Coś się do nas przyplątało chyba, wczoraj miałam taki kryzys, że po prostu spać nie możemy i wszystko nas boli. Katar i kaszel, u dzieci to w ogóle nie pytajcie, jakieś tam rewolucje i temperatura wracająca. Tak jest praktycznie od czterech dni. Brak totalny mocy - mówiła na opublikowanym nagraniu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz o stanie zdrowia. "Mamy super lekarza"

W dalszej części Małgosia Borysewicz poinformowała, że czuje się odrobinę lepiej. Jednak cały poprzedni wraz z dziećmi spędziła na wygrzewaniu się i kurowaniu domowymi metodami. Oprócz tego zapowiedziała, że z całą rodziną planuje wybrać się do lekarza. Kilka godzin później pojawiła się kolejna relacja, w której rolniczka zamieściła nowe informacje na temat stanu zdrowia. Jak się okazało, zmagają się z powikłaniami po wirusowymi. "Kochani, dziękujemy za wszystkie wiadomości, razem z Pawłem mamy powikłania po wirusowe. Nawet nie wiedziałam, że miałam grypę. Odezwę się do was, jak tylko poczujemy się lepiej. Mamy super lekarza" - napisała na InstaStories.