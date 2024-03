Joanna Jarmołowicz to polska aktorka, która szerszej publiczności dała się poznać w trylogii "Planeta singli". Od kilku lat jest związana z Janem Ignacym Królikowskim, synem Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. We wrześniu 2019 roku zostali rodzicami małego Józefa. Pięciolatek jest najstarszym wnukiem serialowej Grażyny z "Klanu", a aktorka ma jeszcze jednego wnuczka - Vincenta, syna Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Ostrowska-Królikowska ma jednak świetny kontakt z Jarmołowicz i bierze czynny udział w wychowaniu wnuka.

Synowa Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej na planie "Tańca z Gwiazdami". "Tańczyliście najlepiej"

Jarmołowicz wrzuciła niedawno na Instagram materiał wideo zza kulis "Tańca z Gwiazdami". Aktorka pojawiła się na planie programu, aby kibicować teściowej Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej. "Było super. Dziękuję za zaproszenie! Tańczyliście najlepiej" - napisała aktorka. Przypominamy, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara zdobyli w pierwszym odcinku 19 punktów. Najlepiej ocenieni zostali Anita Sokołowska z Jackiem Jeschke oraz Aleks Mackiewicz z Izabelą Skierską. Obie pary dostały po 32 punkty. Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, a także Kamil Baleja i Magdalena Perlińska otrzymali zaś najmniej, bo jedynie 17 punktów.

Joanna Opozda o udziale Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Drugim wnukiem Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jest syn Joanny Opozdy. Nie jest tajemnicą, że aktorka nie żyje w dobrych relacjach z Antkiem Królikowskim, z którym aktualnie się rozwodzi. Wygląda jednak na to, że nieco lepiej dogaduje się z (aktualnie jeszcze) teściową. Z okazji dnia babci spotkała się nawet z Ostrowską-Królikowską, by jej syn Vincent miał kontakt z babcią. Niedawno z kolei została zapytana o to, czy będzie kibicowała mamie Antka w trakcie jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami". - Życzę jej powodzenia, oczywiście. To nie jest tak, że będę wysyłać SMS-y czy siedzieć na widowni - raczej mnie tam nie zobaczycie. Natomiast jak najbardziej życzę wszystkiego dobrego - powiedziała Plejadzie.

