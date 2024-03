Piotr był uczestnikiem siódmej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". W programie TVN-u jego żoną została Dorota. Początkowo wszyscy uważali ich za wyjątkowo dobraną parę. Z czasem wszystko się zmieniło. Dorota i Piotr poinformowali o tym, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ostatecznie ich historia skończyła się rozwodem w październiku 2022 roku. Niedawno Piotr postanowił uchylić rąbka tajemnicy i zorganizował na InstaStories sesję Q&A. Internauci pytali go o Dorotę. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr szczerze o Dorocie. "Miałem nadzieję na osobę równie zdecydowaną"

Mimo że telewizyjna kariera Piotra już się zakończyła, to mężczyzna prężnie działa w mediach społecznościowych. Instagramowy profil uczestnika programu obserwuje ponad 36 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Piotr zorganizował popularną sesję Q&A. Odpowiedział na pytanie o to, czy ma kontakt z innymi uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niektórzy mogą być rozczarowani jego słowami.

W sumie to nie. Brak czasu nie sprzyja zawieraniu bardziej zażyłych znajomości niż okazjonalne pogawędki

- napisał. Te słowa świadczą o tym, że Piotr raczej nie kontaktuje się już z Dorotą ani innymi uczestnikami, których poznał na planie. To jednak nie wszystko. Padło więcej pytań o jego byłą żonę. "Nie rozumiałam hejtu na ciebie. Wiedziałeś, czego chcesz. Wydaje się, że Dorota nie była gotowa" - napisała użytkowniczka. "Fakt, wiedziałem, czego chcę i potraktowałem formułę programu wyjątkowo poważnie. Może nawet zbyt poważnie, ale też w żadnym momencie nie ukrywałem, że jestem gotowy na poważne kroki i pewnie narzucę szybkie tempo. Miałem nadzieję na osobę równie zdecydowaną, której to nie przestraszy, a jeśli nie będzie chemii, to sobie szczerze wyjaśnimy. Dorota, idąc do programu, też wiedziała, po co tam idzie i miała dobre intencje" - pisał na Instagramie. Później zakończył swoją wypowiedź, pisząc, że nie chce "wchodzić w rejony sprzeczne z umową" i przekraczać pewnych granic prywatności.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr jest szczęśliwie zakochany. "Wielkie zmiany"

Piotr nie ukrywa tego, że w jego życiu pojawił się ktoś nowy. Pod koniec 2023 roku mężczyzna dodał na swój profil na Instagramie zdjęcie z partnerką. "Przed nami kolejne wyzwania i plany, ale patrząc w tym samym kierunku i wspierając się nawzajem, można osiągnąć po prostu wszystko. Czekają nas wielkie zmiany, dobre zmiany. Nadchodzący rok będzie jeszcze ciekawszy niż obecny" - napisał w obszernym poście. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar zdradziła imię córki. Tak szykuje się do chrztu. Nietypowo

Piotr z partnerką Fot. @piotrstagram / Instagram