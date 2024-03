Natalia Jankowska wystąpiła w czwartej odsłonie hitowego programu TVP. Dzięki udziałowi w "Sanatorium miłości" seniorka z Głogowa spotkała mężczyznę swego życia - Marka Szira z Trójmiasta. Wiadomo, że para planuje obecnie ślub, choć nie wiadomo jeszcze kiedy miałby się odbyć. Tymczasem była uczestniczka show dla emerytów prężnie działa w mediach społecznościowych.

"Sanatorium miłości". Natalia Jankowska wywija parkiecie w odważnej stylizacji. "Dusza nastolatki"

Niedawno podzieliła się niezwykle uroczym nagraniem, na którym widzimy, jak prężnie wywija na parkiecie. "Nieważne ile masz lat, taniec wyzwala wszystkie emocje" - podpisała krótki filmik Natalia Jankowska. Warto dodać, że uczestniczka "Sanatorium miłości" ma 66 lat i wciąż zachwyca wigorem. Jako stylizacje na parkiet wybrała krótkie spodenki, top z dekoltem oraz kozaki. Jankowska mieszka w Głogowie, chociaż urodziła się na Sachalinie w Rosji jako Natasza. Jest zdania, że to właśnie podwójna narodowość zbudowała w niej siłę, kiedy od najmłodszych lat musiała radzić sobie z odrzuceniem rówieśników.

'Sanatorium miłości'. Natalia wywija parkiecie. My patrzymy na stylizację. Dżaga 'Sanatorium miłości'. Natalia wywija parkiecie. My patrzymy na stylizację. Dżaga, fot. Instagram @natinatalia58

"Sanatorium miłości". Natalia Jankowska w show poznała Marka Szira. Szczęśliwych par jest więcej

Program "Sanatorium miłości" powstał po to, aby seniorom w wieku 60+ dać szansę na miłość. Format okazał się skutecznym i zapewnił szczęście wiele parom, które rozpoczęły znajomość na oczach telewidzów. Do grona szczęśliwców z pewnością mogą zaliczyć się Natalia Jankowska i Marek Szir, ale nie tylko. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" potrzebowali czasu, aby zrodziło się między nimi uczucie. Poznali się w drugiej edycji show TVP1, ale nie od razu między nimi zaiskrzyło. Wszystko zmieniło się po zakończeniu programu. Szybko się okazało, nie był to przelotny romans, tylko prawdziwe uczucie. W sierpniu 2023 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Ula Fisek i Andrzej Sikorski z kolei poznali się dzięki udziale w show, choć... wystąpili w innych edycjach. - Jesteśmy z innych edycji programu "Sanatorium mieści". Natomiast gdzieś tam nasze drogi się zeszły i mam nadzieję, że na dłużej i że szczęśliwie - powiedział Andrzej w rozmowie ze Sport.pl.