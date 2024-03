5 marca 2006 roku to ważna data dla fanów serialu "Ranczo". To właśnie wtedy TVP rozpoczęła emisję kultowego serialu i losach mieszkańców wsi Wilkowyje. Słynna produkcja emitowana była do 2016 roku i doczekała się 130 odcinków (10 sezonów). W rolach głównych wystąpiła plejada znanych aktorów m.in. Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Violetta Arlak, Marta Lipińska, Franciszek Pieczka, Leon Niemczyk, Dorota Chotecka, Piotr Pręgowski i Elżbieta Romanowska.

Ilona Ostrowska - Lucy Wilska

Bohaterkę Ilony Ostrowskiej poznajemy w pierwszym odcinku "Rancza" - jest Amerykanką polskiego pochodzenia, która odziedziczyła dworek w Wilkowyjach po prababce. Choć początkowo przyjechała tam tylko na chwilę w celu sprzedania majątku, wyremontowała go i osiadła w nim na stałe. Uczy języka angielskiego. Z biegiem odcinków została wójtem gminy Wilkowyje. Za swojej kadencji próbowała m.in. ograniczyć bezrobocie. Wyszła za Kusego, z którym ma córkę, Dorotę. Po rezygnacji ze stanowiska wójta, wyjechała z nią do USA. Powraca do Polski w finałowym odcinku serialu. Niedawno aktorka powiedziała, że chciałaby powrotu "Rancza" z nowymi odcinkami. Gdyby dostała propozycję ponownego wcielenia się w Lucy, bez wahania by ją przyjęła.

Ilona Ostrowska kiedyś i dziś. Fot. 'Ranczo' TVP VOD / Kapif.pl

Cezary Żak w podwójnej roli

Cezary Żak zagrał w "Ranczu" podwójną rolę. Aktor znany wcześniej głównie z roli Józka w "Klanie" czy Karola Krawczyka z "Miodowych lat", w kultowej produkcji wcielił się w wójta Pawła Kozioła i jego brata bliźniaka, który jest księdzem - Piotra. Panowie od początku akcji są w sporze. Z żoną Haliną Kozioł ma córkę Klaudię, która co chwilę się buntuje i zmienia pomysł na życie. Jest chytrym, podstępnym mężczyzną, któremu zależy tylko na władzy i pieniądzach. W dalszych sezonach "Rancza" trafił do Senatu i założył Polską Partię Uczciwości. Później znalazł się w Sejmie i zwyciężył w wyborach na stanowisko Prezydenta RP. Tymczasem brat wójta jest proboszczem parafii w Wilkowyjach. Choć jest przeciwieństwem wójta, podobnie tak jak on, są momenty, w których bywa mściwy.

Cezary Żak kiedyś i dziś. Fot. 'Ranczo' TVP VOD / Kapif.pl

Katarzyna Żak - Solejukowa

Postać Katarzyny Żak to żona Macieja Solejuka i matka siedmiorga dzieci. Jest prostą, skromną i uczciwą wiejską kobietą, która ma smykałkę do języków obcych. Słynie z przyrządzania najlepszych pierogów w gminie. W końcu zakłada firmę zajmującą się ich sprzedażą pierogów i wydaje o nich książkę. W dorosłym życiu zdaje maturę, a później uzyskuje licencjat z filozofii na UMCS w Lublinie. Po tym została nauczycielką filozofii w gimnazjum.

Katarzyna Żak kiedyś i dziś. Fot. 'Ranczo' TVP VOD / Kapif.pl

Violetta Arlak - Halina Kozioł

Żona wójta i matka Klaudii była gospodynią domową, aż w końcu zaangażowała się w pracę urzędniczą. Podczas kadencji Lucy pełniła nawet funkcję zastępcy wójta gminy Wilkowyje. Polityka w końcu ją zmęczyła. Nie przyjęła mandatu po tym, jak została wybrana do Sejmu z listy PPU. Podobnie jak jej mąż, nie jest wierna. Zdradzała go z doktorem Wezółem i magistrem Polakowskim.

Violetta Arlak kiedyś i dziś. Fot. YouTube.com/@serialetvp / Kapif.pl

Beata Olga Kowalska - Dorota Wezół

Beata Olga Kowalska w "Ranczu" wciela się w doktorową - żonę Mieczysława Wezóła. Jest pewna siebie i bezkompromisowa. Słynie z ogromnego zaangażowania społecznego. Choć jest chorobliwie zazdrosna o męża, sama nie jest mu wierna. W pewnym momencie zdradza go z wójtem Koziołem, nie wiedząc, że jej mąż ma za to romans z wójtową. Obecnie aktorkę możemy oglądać na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami".

Beata Olga Kowalska kiedyś i dziś. Fot. YouTube.com/@serialetvp / Kapif.pl

Elżbieta Romanowska - Jolanta Pietrek

Elżbieta Romanowska dołączyła do obsady "Rancza" dopiero w trzecim sezonie. Początkowo jest niezdarną i niepewną siebie dziewczyną z rodziny Krystyny Więcławskiej. Była sprzedawczynią w sklepie ciotki - najpierw na stanowisku pomocy ekspedientki aż w końcu została kierowniczką sklepu. Wyszła za mąż za Patryka Pietrka i została matką bliźniaków. Ma talent wokalny. Razem ze swoim ukochanym zakłada zespół Duo Spoko, w którym grają muzykę disco polo, wcześniej szlifując swój głos na próbach miejscowego chóru Koła Gospodyń Wiejskich.

Elżbieta Romanowska kiedyś i dziś. Fot. 'Ranczo' TVP VOD / Kapif.pl

