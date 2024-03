Laura Samojłowicz wystąpiła w wielu znanych produkcjach. Widzowie mogą kojarzyć ją z roli w "M jak miłość". Występowała także w serialu "Hotel 52", który przyniósł jej największą rozpoznawalność i był przepustką aktorki do świata show-biznesu. Gwiazda zdecydowała się na odejście z produkcji. Zniknęła także z show-biznesu. Laura Samojłowicz wyjawiła powód swojej decyzji w programie "Onet Rano", gdzie rozmawiała z Beatą Tadlą. Aktorka na własnej skórze przekonała się, czym jest hejt i wyjechała za granicę, aby zaznać anonimowości. - Prasa, oni mnie zaszczuli - mówiła. Wygląda na to, że aktorka na dobre wróciła do polskiego show-biznesu. Wystąpiła w popularnym paradokumencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o nauce hiszpańskiego i francuskiego. Będzie podbijała zagraniczne rynki?

Laura Samojłowicz zagrała w "Ukrytej prawdzie". Jej bohaterka zrobiła zamieszanie

Laura Samojłowicz potrafi zaskakiwać. Kiedyś wystąpiła w programie "The Voice of Poland".W 2023 roku aktorka wzięła także udział w castingach do programu "Top Model". - Teatry nie grają w wakacje, więc pomyślałam sobie, że może bym coś zrobiła, żeby się zadziało więcej - odparła. Aktorka nie przeszła do następnego etapu, a nagranie z jej udziałem nie zostało wyemitowane. Tym razem Samojłowicz postanowiła spróbować swoich sił w paradokumencie. Wystąpiła w 1587. odcinku "Ukrytej prawdy". Aktorka wcieliła się w rolę Dominiki, która po dwóch latach pobytu w Londynie postanowiła wrócić do Polski i zamieszkać u swojego brata. Nie była tam mile widziana. Jej bohaterka urządzała imprezy w domu brata i podejrzewano ją o kradzież. Myślicie, że Samojłowicz na dobre dołączy do obsady paradokumentów? Po więcej zdjęć aktorki w "Ukrytej prawdzie" zapraszamy do galerii na górze strony.

Laura Samojłowicz Fot. 'Ukryta prawda' / screenshot / Player

Syn Macieja Orłosia wystąpił w "Ukrytej prawdzie". Opowiedział o zarobkach. "Śpię na pieniądzach"

Antoni Orłoś, dorosły syn znanego dziennikarza, również może pochwalić się rolą w "Ukrytej prawdzie". Opowiedział żartobliwie o tym, ile zarobił na występie w paradokumencie. "Ja po tej roli śpię na pieniądzach" - napisał na InstaStories. Przypomnijmy, że Antoni Orłoś zadebiutował w telewizji, będąc niemowlakiem. Wystąpił w filmie "Tak, Tak" z 1991 roku. Trzymacie kciuki za rozwój jego kariery? ZOBACZ TEŻ: "Detektywi" wrócili po 11 latach. Widzowie porównują serial do "Ukrytej prawdy". "Jakieś sztuczne"