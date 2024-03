Elżbieta Romanowska ma już za sobą pierwszy sezon programu "Nasz nowy dom". Aktorka w roli prowadzącej zastąpiła uwielbianą przez widzów Katarzynę Dowbor, która przez dziesięć lat związana była z formatem. Decyzja Edwarda Miszczaka o zakończeniu współpracy z dziennikarką wywoła ogromne oburzenie stałych widzów show, którzy nie wróżyli Romanowskiej powodzenia. Czas pokazał, że publiczność polubiła nową gospodynię, a Katarzyna Dowbor rzuciła się w wir nowym wyzwań zawodowych i wygląda na to, że wszyscy są zadowoleni. Nic więc zaskakującego w tym, że dyrektor programowy Polsatu zaprosił Romanowską także do kolejnego sezonu. Nowe odcinki programu "Nasz nowy dom" pojawią się na antenie już na wiosnę. Premiera odcinka zapowiadana jest na 6 marca. Martyna Kupczyk, architektka związana z programem miała ostatnio okazję odpowiadać na pytania fanów. Wtem przerwała jej Romanowska.

Zobacz wideo Racewicz o krytyce Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". "Że jest za stara? Kaśka?! Jest w świetnej formie"

"Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska przerwała architektce. Zdradziła, ile naprawdę trwają remonty

Na oficjalnym profilu programu "Nasz nowy dom" na Instagramie pojawiło się nagranie promujące nowy sezon. W materiale Martyna Kupczyk miała okazję odpowiedzieć na kilka pytań widzów. Wśród poruszonych kwestii internautów zafrapowała faktyczna długość trwania remontów. Jeden z widzów chciał upewnić się, czy naprawdę trwają tylko pięć dni. - To jest pytanie, które słyszę najczęściej i odpowiadam: tak, ten remont trwa tylko pięć dni - zaczęła Kupczyk. Architektka nie miała jednak okazji dokończyć zdania, bo niemalże natychmiast przerwała jej prowadząca. - Ale co ty kłamiesz? Jakie pięć dni? - zaczęła Romanowska. - Pierwszego dnia spotykamy rodzinę, możemy co najwyżej wynieść rzeczy... - dodała gospodyni programu.

No tak naprawdę trzy i pół - doprecyzowała żartobliwie upomniana architektka.

'Nasz nowy dom'; Elżbieta Romanowska, Martyna Kupczyk fot. screen instagram.com/nasznowydom

"Nasz nowy dom". Zmiany w programie. Na widzów czeka dwa razy więcej odcinków

W nowym sezonie programu "Nasz nowy dom" na widzów czeka wiele zmian. Jak poinformowała stacja Polsat, ekipa wyremontuje więcej domów i mieszkań. W związku ze zwiększoną liczbą projektów program emitowany będzie aż dwa razy w tygodniu. Wygląda na to, że przez ostatnie miesiące ekipa pracowała na wzmożonych obrotach. Pierwsze efekty ich działania będziemy mogli podejrzeć 6 marca o godzinie 20:05 na antenie Polsatu. Będziecie oglądać?