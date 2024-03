Julia von Stein zyskała sławę i rozpoznawalność dzięki udziałowi w kilku popularnych produkcjach TTV. Celebrytka pojawiła się m.in. w "Królowych życia", a także "Damach i wieśniaczkach". Obecnie możemy śledzić jej dalsze poczynania za sprawą formatu "Diabelnie boskie". W jednym z odcinków okazało się, że jej babcia po raz trzeci planuje wyjść za mąż. W związku z tym celebrytka w towarzystwie mamy i panny młodej, wybrała się do ekskluzywnego salonu z sukniami ślubnymi w celu znalezienia tej jedynej. Sprawdźcie, czy misja zakończona została sukcesem.

"Diabelnie boskie". Babcia Julii bierze kolejny ślub. "Do trzech razy sztuka"

Gdy tylko trzy panie weszły do salonu, od razu wiedziały, czego szukały. - Szukamy białej sukni, długiej, z potężnym welonem. Najlepiej takim, żeby się ciągnął w kościele - wyjaśniła celebrytka. - Babcia będzie miała trzeciego męża. Jej pierwszy mąż ma trzecią żonę. Pradziadek miał trzy żony. Ja nie wiem, co jakieś takie trójkąty u nas są, a ja chyba na przekór wszystkim - mówiła przed kamerami. Zaraz po tym kobiety zaczęły się bacznie rozglądać po salonie. W pewnym momencie jedna z nich rzuciła zabawne przemyślenie - Ja podejrzewam, że to jest ostatni jej ślub. Bo mówią do trzech razy sztuka - zażarotwała mama Julii. Później okazało się, że gwiazda "Diabelnie boskich" ma nie lada zadania związane z ceremonią. Nie dość, że towarzyszyła babci przy wyborze sukni, to jeszcze będzie jej świadkową i musi zorganizować wieczór panieński. - Tam się będzie działo - zapowiedziała z uśmiechem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Diabelnie boskie". Julia poszła z babcią wybierać suknię ślubną. Nie obyło się bez zgrzytów

Pierwsza sukienka była w stylu księżniczki, z odsłoniętymi ramionami i ozdobiona cekinami. Bardzo spodobała się Julii, niestety mama celebrytki miała odmienne zdanie na ten temat. Kolejna była równie rozkloszowana. Jednak miała gładki materiał, a także bufiaste krótkie rękawy. Babcia i wnuczka były wniebowzięte, za to mama celebrytki ponownie wyraziła negatywną opinię. Między paniami rozpętała się ostra dyskusja, która zakończyła się przymiarką trzeciej sukni. Tym razem o odmiennym kroju. Ten model był wąski i podkreślający sylwetkę. Babcia Julii zdecydowała się również na przymierzenie czwartej. Ta suknia była wykonana z gładkiego i śnieżnobiałego materiału. Była lekko rozkloszowana i miała krótki rękaw. Prezentowała się skromnie i z klasą. Ostatecznie seniorka stwierdziła, że najbardziej podobał jej się drugi i ostatni model. Nie zdecydowała się jednak na zakup żadnego z nich. Być może musi jeszcze dokładnie przemyśleć tę decyzję.

