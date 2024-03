"Chłopaki do wzięcia". Ile lat ma Joanna Wielocha? Ujawniła datę urodzenia

Joanna Wielocha to jedna z najpopularniejszych bohaterek serii Polsatu "Chłopaki do wzięcia". Jej burzliwa relacja z Ryśkiem "Szczeną" Dąbrowskim - przerywana pobytami mężczyzny w więzieniu - przetrwała wiele kryzysów. Przypominamy, że to właśnie Szczena jest słynnym bohaterem show, który ukradł mamie rower. Joanna niedawno ujawniła w swoich mediach społecznościowych fakt, który od dawna nurtował widzów - swój wiek.

"Chłopaki do wzięcia". Ile lat ma Joanna Wielocha? Możecie być zaskoczeni

Joanna Wielocha urodziła się 12 maja 1990 roku, co oznacza, że wkrótce ukończy 34 lata. Na facebookowym profilu Joanny z "Chłopaków do wzięcia" możemy znaleźć także jej najbardziej aktualne zdjęcia. Można powiedzieć, że uczestniczka jest już ekspertką od metamorfoz, bo ma ich na koncie całkiem sporo. Od czasu zakończenia programu lubi zmieniać wizerunek. Jakiś czas temu zdecydowała się na współpracę z jednym z gabinetów medycyny estetycznej i relacjonowała, jakie zabiegi przeszła. Ukochana Szczeny jest dziś złotowłosą blondynką.

Joanna Wielocha i Szczena z 'Chłopaki do wzięcia' facebook.com/ryszard.dabrowski.54

Pod każdym nowym zdjęciem Wielochy fani programu "Chłopaki do wzięcia" nie mogą wyjść z podziwu, jak bardzo się zmieniła. Padają także gratulacje dla Szczeny. "Jaka śliczna! Rysiek ma szczęście", "Najpiękniejsza! Kochaj ją, Ryśku" - czytamy w komentarzach. Trzymamy kciuki, aby Szczena doceniał ukochaną, a jak wiemy z ich pełnej wzlotów i upadków historii, nie zawsze tak było. Po jednym z pobytów w więzieniu Ryszard zostawił Joannę. Aktualne zdjęcia Joanny zobaczycie w naszej galerii u góry strony.

"Chłopaki do wzięcia". Joanna i Ryszard wiele razem przeszli

Joanna Wielocha i Rysiek Szczena z "Chłopaków do wzięcia" tworzą bardzo burzliwy związek. Para wielokrotnie rozstawała się i wracała do siebie. W pewnym momencie z powodu kłótni w domu ich syna Marcela umieszczono nawet w rodzinie zastępczej. "Mała awantura. Przez to zabrali nam dziecko, zadzwonili po policję i wszystko. A, jak widać, jesteśmy cali i zdrowi, nie bijemy się, ktoś nas oskarża o to, że bijemy synka" - wyznał Szczena w rozmowie z reporterką kanału TVreklama na YouTube. Wygląda na to, że sytuacja rodzinna na razie się ustabilizowała.