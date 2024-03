"M jak miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Format pojawia się na antenie TVP 2 od ponad dwóch dekad i nieustannie przyciąga przed telewizory tabuny widzów. Przez lata emisji przez serial przewinęło się wiele postaci, a co za tym idzie i aktorów. Niedawno do obsady "M jak miłość" dołączyła Alina Szczegielniak, która wciela się w rolę Ani - siostry Kamy (Michalina Sosna), nowej partnerki Marcina (Mikołaj Roznerski). Co wiemy o aktorce?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek nadaje z planu "M jak miłość". Tak odniosła się do plotek o konflikcie z Anną Muchą

Alina Szczegielniak od niedawna pojawia się w "M jak miłość". Kim jest?

Alina Szczegielniak próbowała swoich sił w kilku produkcjach m.in. "Na Wspólnej" czy "O mnie się nie martw". Obecnie na dłużej zagościła w "M jak miłości", gdzie gra Anię. Kobieta mierzy się z niepełnosprawnością po wypadku, w którym uczestniczyła z siostrą Kamą. Ta ma niekończące się wyrzuty sumienia, dlatego nieustannie dba i troszczy się o siostrę. Co wiadomo o prywatnym życiu Alina Szczegielniak? Jak się okazuje, kobieta ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Aktorstwo nie jest jednak jej jedyną pasją. Oprócz tego jest bardzo utalentowana muzycznie. Gra na fortepianie, gitarze, a także ukulele. Ukończyła również szkołę muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Alina Szczegielniak prywatnie związana jest z aktorem. Pracują razem w teatrze

Alina Szczegielniak jest aktywna w mediach społecznościowych, jednak stara się nie afiszować z życiem prywatnym. Po zdjęciach, jakie publikuje, możemy wywnioskować, że uwielbia podróże. Często wybiera się na wyjazdy w towarzystwie partnera - Daniela Malchara. Co ciekawe, para współpracuje ze sobą w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Można zatem spekulować, że to właśnie tam się poznali. Alina Szczegielniak łączy pracę w teatrze z graniem w serialu. Póki co aktorka nie zdradziła, co jest bliższe jej sercu. Z kolei, jej partner występuje tylko na deskach teatru. Jego nazwiska próżno szukać w telewizyjnych produkcjach. ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "M jak miłość" nagrywała wideo na Krupówkach. A tu nagle. "Halo, nie ma tak, zapłaćcie!".