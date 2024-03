"Love Island" to program, który cieszy się ogromną popularnością. Uczestnicy trafiają na wyspę miłości, aby poznać swoją drugą połówkę. Co ciekawe, swoje szczęście w programie znalazła także prowadząca, Karolina Gilon. Niedawno celebrytka oficjalnie potwierdziła związek z Mateuszem Świerczyńskim, który był uczestnikiem siódmej edycji "Love Island". Jak się okazuje, para zaczęła od kolegowania się. Po czasie uczucia wzięły górę. - Przyszedł niespodziewanie dzień, gdy zadałam sobie pytanie, dlaczego mam bronić się przed tym, co dzieje się między nami - wyznała Gilon dla tygodnika "Wprost". Czy uczestnicy również będą mieć takie szczęście i znajdą miłość? Warunki, w jakich zamieszkają, z pewnością będą pomocne. Tylko zobaczcie na tę willę.

"Love Island". Nowa willa robi wrażenie. Dzika natura, góry i wielki basen

4 marca wystartuje najnowszy sezon programu "Love Island". Uczestnicy zamieszkają w całkowicie nowej wilii w słonecznej Andaluzji. Uwagę w tym miejscu z pewnością zwraca sceneria i piękne widoki. Dom znajduje się w otoczeniu dzikiej natury, morza i gór. Islanderzy będą mieli do dyspozycji duży basen, który w każdej edycji jest ważnym elementem pełnych emocji rozmów i zadań. Obok niego znajduje się duży taras oraz siłownia pod chmurką. Budynek jest duży i można znaleźć w nim wiele pokoi. W środku znajdują się między innymi: sypialnia, garderoba, strefa beauty oraz kuchnia. Wierni fani programu zapewne wiedzą, że w willi nie może zabraknąć także Kręgu Ognia. To właśnie w tym miejscu podejmowane są najważniejsze decyzje przez uczestników. Internauci postanowili skomentować filmik, na którym Karolina Gilon zaprezentowała willę. Jakie mają zdanie? Głosy są podzielone. "Piękne miejsce", "Szału nie ma, poprzednia lepsza", "Klasa", "Willa niezbyt ładna, ale widoki mega" - pisali na profilu produkcji na Instagramie. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Love Island". Poznaliśmy uczestników. Wśród nich nauczycielka

"Love Island". Poznaliśmy uczestników. Wśród nich nauczycielka

Produkcja przedstawiła w mediach społecznościowych ośmiu nowych uczestników. Wiemy, że docelowo będzie ich 20. Uczestniczka Oliwia wzbudziła największe emocje. Powód? Jej zawód. "Nauczycielka przedmiotów zawodowych. Wydaje się delikatna, ale potrafi pokazać pazur. Szuka otwartego na miłość partnera, który myśli poważnie o związku" - czytamy w poście. W komentarzach zawrzało. "Jak potem pokazać się w szkole po takim programie?", "Co z etyką zawodową?" - pisali oburzeni internauci.