"Nowy dzień" to program informacyjny Polsatu, który od 2008 roku przedstawia najważniejsze wiadomości polityczne, gospodarcze, społeczne i sportowe. W styczniu 2024 roku w roli prowadzącej zadebiutowała Karolina Soczewka, której medialna przeszłość sięga aż do udziału w konkursie piękności. "Dostałam się do finału Miss Polski, gdzie poznałam fantastyczne młode kobiety - nie tylko piękne, ale też mądre i ambitne. Konkurs traktuję i wspominam jako świetną przygodę, dzięki której odnalazłam swoją drogę zawodową" - przyznała dla Pomponika Karolina Soczewka.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Kaczorowskiej nie ma w jury TzG? Zaskakująca odpowiedź

Karolina Soczewka prowadzi "Nowy dzień" w Polsacie. Zaczynała w konkursach piękności

Karolina Soczewka przygodę z dziennikarstwem zaczęła w Superstacji. Jak do tego doszło? Choć nawet nie śniła o pracy w telewizji, podczas konkursu Miss Warszawy poznała osobę, która pracowała właśnie w stacji. "Okazało się, że jedna z organizatorek (konkursu - red.) pracuje w Superstacji, dzięki czemu poszłam tam właśnie na staż, by zrobić praktyki studenckie. Bardzo wiele się tam nauczyłam, moim szefem i telewizyjnym mentorem był wtedy ś.p. Wiktor Bater. To on jako pierwszy we mnie uwierzył i zawsze będę mu za to wdzięczna" - zdradziła Soczewka dla Pomponika.

Karolina Soczewka prowadzi "Nowy dzień" w Polsacie. Dawniej pracowała także w Superstacji

Karolina Soczewka z Superstacji przeszła do Polsatu. Na początku najbardziej interesowały ją tematy reporterskie, a z czasem najlepiej odnalazła się w roli prezenterki. - Pojawiła się miłość do reporterki, chciałam robić tematy społeczne i kryminalne. I tak trafiłam do Polsatu, gdzie praca w terenie i przygotowywanie materiałów wydawały mi się tym, co będę już robić zawsze. Ostatecznie dobrze poczułam się za stołem prezenterskim, co jednak kosztowało mnie wiele pracy, wyrzeczeń i czasem trudnych decyzji. Wydaje mi się jednak, że telewizję tworzą ludzie, a mnie praca z ludźmi i dla ludzi napędza. A skoro robi się to, co się kocha, to nawet pobudka o trzeciej nad ranem jest do zniesienia - przekonuje Karolina Soczewka.

Karolina Soczewka prowadzi 'Nowy dzień' w Polsacie. Zaczynała zupełnie inaczej Karolina Soczewka prowadzi 'Nowy dzień' w Polsacie. Zaczynała zupełnie inaczej, fot. Polsat