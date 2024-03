Klaudia wystąpiła w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" i jest idealnym przykładem na to, że w telewizji można znaleźć miłość. Na planie poznała Valentyna. To właśnie z nim zdecydowała się stworzyć związek, mimo że nie mogła narzekać na brak innych kandydatów. To był strzał w dziesiątkę, ponieważ zakochani do dziś są w szczęśliwej relacji. Zdecydowali się nawet zamieszkać razem. Jakiś czas temu znana aktorka wpadła do nich z wizytą. Klaudia bardzo dobrze ją zna. Pochwaliły się pokrewieństwem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Syn nie może odwiedzić Marty Paszkin w szpitalu

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Joanna Jarmołowicz na wspólnym zdjęciu. "Kuzyneczki"

Świat show-biznesu jest niezwykle mały. Jakiś czas temu przekonali się o tym obserwatorzy Klaudii z programu "Rolnik szuka żony". Jak można wywnioskować z Instagrama, uczestniczka jest spokrewniona ze znaną aktorką, Joanną Jarmołowicz. Gwiazda "M jak miłość" wpadła do Klaudii i Valentyna z wizytą, czym pochwaliła się na InstaStories. Uczestniczka dziewiątej edycji programu udostępniła jej zdjęcie i dodała do niego podpis "kuzyneczka". Nie mamy informacji, jak bliskie pokrewieństwo łączy obie panie. Wiemy jednak, że od dziecka mieszkały daleko od siebie. Klaudia pochodzi z Podlasia, a jej znana kuzynka wychowywała się w Legnicy. Przypomnijmy, że inna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" również ma w rodzinie osobę znaną z show-biznesu. Mowa o Kamili Boś, która jest siostrą aktora Mateusza Dymidziuka. Jej brat wystąpił w filmach: "Pokolenie Ikea" oraz "Bad Boy". Zaskoczeni?

Joanna Jarmołowicz, Klaudia i Valentyn Fot. @asiajarmolowicz / Instagram / screenshot

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn są szczęśliwie zakochani. Ich rodzice już się poznali

Jakiś czas temu Klaudia i Valentyn opowiedzieli w wywiadzie o tym, jak im się razem mieszka. - Dograliśmy się bez najmniejszego problemu - mówiła celebrytka w rozmowie z "Na żywo". Wszystko wskazuje na to, że w ich związku robi się bardzo poważnie. Rodzice Klaudii i Valentyna zdążyli się już zapoznać. Jak wspominają to spotkanie? - Ostatnio byliśmy na spływie kajakowym razem z naszymi rodzicami, którzy bez trudu znaleźli wspólny język - mówiła Klaudia. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Valentyn pokazał, jaki gadżet ma w sypialni. Klaudia oniemiała z wrażenia