'Jaka to melodia?'. Wygrał finał w trzy sekundy. 'Tak się robi historię'

"Jaka to melodia?" to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniejów. Program przywędrował do nas prosto ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1997 roku TVP zdecydowała się kupić licencję na format "Name That Tune". Idea jest prosta - w każdym epizodzie bierze udział trzech kandydatów, których zadaniem jest zidentyfikowanie znanych piosenek. W 2012 roku jeden z finalistów, Tomasz Bednarek, przeszedł do historii programu po tym, jak ukończył finałową rundę w... trzy sekundy. Uczestnik wygrał tym samym dziesięć tysięcy złotych. Rekord Bednarka wyrównał w marcu 2024 roku kolejny bohater show - Karol Fiedoruk.

"Jaka to melodia?". Wygrał finał w zaledwie... trzy sekundy. "Tak się robi historię"

Karol Fedoruk miał za zadanie odgadnięcie tytułów siedmiu piosenek w 30 sekund. Uporał się z tym w zaledwie trzy sekundy. - To coś niesamowitego i bardzo dziękuję, że mogłem wystąpić. Udało się wyrównać rekord! - powiedział tuż po brawurowym wystąpieniu. Zwycięzca zyskał 13 150 zł. Utwory, które odgadł w rekordowym tempie, to: "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie" Magdy Umer, "La Luna" Melindy Carlisle, "Piece of My Heart" Janis Joplin, "Roses Are Red" Bobby'ego Vintona, "Znowu pada deszcz" Lady Pank, "Born in the USA" Bruce’a Springsteena, "W stronę słońca" Eweliny Lisowskiej. - O to chodzi! Tak się pisze historię tego programu, proszę państwa! (...) Nie wiem, co powiedzieć. Jestem trochę wzruszony i też podekscytowany - skwitował wygraną prowadzący "Jaka to melodia?" Rafał Brzozowski.

"Jaka to melodia?". Rafał Brzozowski wkrótce zniknie ze słynnego show?

Przez 21 lat rolę gospodarza show "Jaka to melodia?" pełnił Robert Janowski, a dziś jest nim Rafał Brzozowski. W ostatnim czasie spekulowano, że ze względu na roszady w TVP, prowadzący program ponownie może się zmienić. Jak donosił "Fakt", Rafał Brzozowski póki co może być spokojny o swoją posadę. Stacja ma plany z nim związane co najmniej do kwietnia. Co będzie dalej, czas pokaże. Oglądacie nowe odcinki programu "Jaka to melodia?"?

