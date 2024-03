Joanna Lazar wystąpiła w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kobieta liczyła na poznanie miłości w programie. Niestety jej małżeństwo z Adamem nie zakończyło się happy endem. Mimo miłosnego zawodu Joanna Lazar ułożyła sobie życie z innym partnerem, z którym doczekała się dwójki dzieci. W 2022 roku urodziła córkę, Zosię. "4350 gramów miłości" - pisała na swoim profilu na Instagramie. W 2024 roku powitała na świecie drugą córkę. Szczęśliwa mama szykuje się do chrztu swojej pociechy. Wybrała już imię i przygotowała specjalne zaproszenia. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar szykuje się do chrztu córki. Zaproszenie w formie puzzli

Joanna Lazar jest niezwykle aktywna w swoich mediach społecznościowych. Instagramowy profil celebrytki obserwuje już 117 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzieli się z internautami ważnymi chwilami. Tym razem pokazała na InstaStories, jak szykuje się do chrztu swojej córki. Wpadła na bardzo nietypowy pomysł, który może zaskoczyć wiele osób. Joanna Lazar poprosiła o zostanie chrzestną jej pociechy w formie puzzli. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Przy okazji celebrytka zdradziła także, jakie imię wybrała dla swojej córki. "Najważniejsi goście już zawiadomieni. Zaczynamy przygotowania do wyjątkowego dnia dla Zuzanny" - napisała Joanna Lazar na InstaStories. Podoba wam się?

InstaStories Joanny Łazar Fot. @asia_lazar33 / Instagram

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna Lazar przeżyła dramatyczne chwile. Trafiła do szpitala

Rok 2023 nie był najłatwiejszy dla Joanny Lazar. Celebrytka wyjawiła, że trafiła do szpitala. Nie zdradzała wiele informacji na temat swojego zdrowia. - Dopytujecie mnie, na co zachorowałam. Nie mówię, ponieważ psychicznie nie jestem w stanie o tym opowiadać. Z czasem jak sobie wszystko poukładam w głowie, to opowiem o chorobie, która mnie dopadła. Choroba jest straszna, ale w dzisiejszych czasach, przy długotrwałym leczeniu wyleczalna - mówiła na InstaStories. W podsumowaniu 2023 roku celebrytka napisała, że przekonała się, jak bardzo los może być przebiegły i potrafi zmienić wszystko w jednej chwili.